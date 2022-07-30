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高雄市模範父親名單出爐 25位偉大爸爸將受表揚

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
第47屆模範父親名單揭曉，其中14位模範父親出席公布記者會。圖／福澤慈善事業基金會提供
第47屆模範父親名單揭曉，其中14位模範父親出席公布記者會。圖／福澤慈善事業基金會提供

父親節將至，高雄市福澤慈善事業基金會昨公布第47屆模範父親名單，25位來自各行各業的平凡爸爸當選模範父親，年紀從87歲到62歲不等，8月6日將在高雄市婦幼青少年活動中心接受公開表揚。

民國64年開始，福澤慈善事業基金會舉辦高雄市模範父親選拔，迄今邁入48個年頭，去年受到疫情影響停辦一屆，所以今年是第47屆。

基金會指出，今年表揚25位模範父親，年齡從87歲到62歲，來自公職、軍職、教育界的退休人士，也有人仍在醫界或職場貢獻所長，或者當里鄰長、志工服務社會，共同特色是他們都是正向面對艱難環境，孝順父母且照顧子女守護家庭，為子女做正面示範。

25位模範父親名單如下，王啟光、林寶長、黃進福、陳順命、莊調滿、林建中、郭世昌、巫壽雄、楊萬強、賴秋東、許榮泰、張峯德、楊東琳、邱正福、蔡水元、黃萬賢、曾坤泰、王東華、鄭真居、洪敏㨗、楊保源、沈嘉充、張國豊、潘進派、盧國欽。

「高雄市慶祝111年父親節暨第47屆模範父親表揚大會」8月6日上午在高雄市婦幼青少年活動中心舉行，將邀請上屆模範父親陳恆明與女兒陳維音演奏父女小提琴二重奏，傳遞親子和諧樂章。

高雄市 父親節

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