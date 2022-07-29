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高雄藍營議員穿3萬元名牌鞋跑攤？ 邱于軒嘆選舉抹黑
國民黨高雄市議員邱于軒昨日陪市長參選人柯志恩在大寮各地拜票，出門穿的黑色球鞋成外界關注焦點，有心人踢爆要價3萬2125元，還被質疑穿這麼貴的鞋竟叫選民捐錢參選。邱于軒喊冤說，這雙鞋是好姊妹在大陸網站購買相贈，一雙1800元，沒想到連鞋子都可以被拿來政治攻擊，選舉抹黑真可怕。
邱于軒昨在臉書PO出陪同柯志恩前往社區關懷據點及廟宇參拜照片，其中一張全身照可清晰看出腳上所穿的黑色運動鞋款式。這雙球鞋遭同選區參選人質疑是名牌鞋，價格約3萬2125元，足以供應798位學生營養午餐，對方質疑「出門穿3萬多元的鞋，還叫選民捐錢」。
遭此攻擊，邱于軒解釋，鞋是位好姐妹所贈，閨密還特地去臉書澄清鞋子不是高價商品，只是網路買的便宜貨，當時團購四雙，一雙送給邱于軒，價格只有1800元，根本不知道鞋子是不是名牌。
邱于軒說，這件事讓送鞋子的姐姐拚命道歉，最後還難過到哭，在網路幫忙出聲被對方封鎖，讓人難過極了，這雙鞋，對某人來說是政治鬥爭的工具，「但對我來說是一位很照顧我的大姐對我滿滿的祝福和心意，只能說選舉抹黑真的很可怕」。
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