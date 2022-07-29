快訊

北市大同、萬華區傍晚大停電 3644戶一片黑壓壓…台電回應了

張庭、林瑞陽 「一家四口」回台灣 友人曝是為了這件事

北市捷運雙連站旁巷弄起火 警消急派員撲救

屏大繁華囍事特展 體驗辦桌總鋪師人情味

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學社發系三年級學生們用輕黏土詮釋辦桌料理菜色。記者劉星君／攝影
屏東大學社發系三年級學生們用輕黏土詮釋辦桌料理菜色。記者劉星君／攝影

屏東縣長治鄉繁華（番仔寮）地區，當地全盛時期有8家總鋪師，屏東大學社會發展學系12名學生與在地青年「在在好囍宅」團隊合作，透過社區文化踏查，舉辦主題展覽「嫁娶Ｘ辦桌：繁華囍事」特展，大三學生林哲暘說，傳統辦桌文化有著濃濃人情味。

屏東大學社發系12名大三同學，在老師林育諄帶領下，暑假駐點長治鄉繁華地區在在好囍宅，展開社區文化踏查與實作，與社區互動過程，發現繁華地區堪稱總舖師的搖藍，當地全盛時期有8家總舖師。

屏東縣長治鄉繁華（番仔寮）地區原先是大村落，但因行政劃分，變成為四個小村落，分別為繁華村、繁榮村、繁昌村與繁隆村。繁華地區是夾雜在客家族群（六堆），原住民族（三地鄉）之間的閩南族群，生活機能緊密。

團隊發現，過去番仔寮地區曾辦理過兩屆娶某節，藉由娶某與辦桌，重現古早時代結婚的溫馨、喜慶，更象徵著總鋪師一代代傳承著驕傲及使命，在這樣的緣由下，社發系師生團隊決定以此作為主題，以繁華地區的嫁娶與辦桌文化進行老屋空間策展。

今起到31日在老宅空間舉辦「繁華囍事：嫁娶Ｘ辦桌文化展」展出「嫁娶的禮俗與文化」、「繁華時光：辦桌菜」與「辦桌菜的推手：總鋪師」，三大主題。

今天舉行開幕儀式，邀請傳承第三代總鋪師陳世昌到場，他說，樂見學生們願意將辦桌文化紀錄，內心滿是感動。

大三學生林哲暘說，小時候有吃過辦桌菜，最喜歡看總鋪師準備料理過程，辦桌有著濃厚人情味。校方指出，實作課程，學生走訪社區，社區居民就是學生老師。

這次展覽以實體文物與圖文說明，呈現繁華在地辦桌、總鋪師與嫁娶儀式等特色，對繁華的婚嫁與辦桌常民文化有進一步的認識，展期到7月31日，在屏東縣長治鄉繁華村在在好囍宅（長治鄉鐵道東巷17-2號）展出。

屏東大學社會發展學系12名學生與在地青年「在在好囍宅」團隊合作，透過社區文化踏查，舉辦展覽「嫁娶Ｘ辦桌：繁華囍事」特展，今開展邀請在地居民參與。記者劉星君／攝影
屏東大學社會發展學系12名學生與在地青年「在在好囍宅」團隊合作，透過社區文化踏查，舉辦展覽「嫁娶Ｘ辦桌：繁華囍事」特展，今開展邀請在地居民參與。記者劉星君／攝影

辦桌 總鋪師

延伸閱讀

基輔周邊再遭俄飛彈攻擊 烏軍南部赫松地區大反攻

屏東大學繁華囍事特展 看見辦桌文化大小事

達賴喇嘛籲：儘管中國對藏人所為 仍要保有慈悲

桑達颱風最新路徑圖曝光 今起水氣增、沿海易有長浪

相關新聞

影／寧花300萬「搬」家31公尺 金門阿伯吐真相竟是產權問題

一名家住金沙鎮東店的黃姓屋主因透天厝的土地產權與親戚有糾紛，後來被告上法院，最終法院判處需拆遷，黃姓屋主後來跟法院協商，...

高雄漁電共生申設案佳 業者：漁在前電在後

行政院副院長沈榮津今午在高雄副市長林欽榮陪同前往永安參訪漁電共生案場，及主持推動說明會；林在簡報時提及，高雄除首創「漁電...

因應國旅熱潮 金門國家公園熱門展館8月起延長開館時間

因應國旅熱潮，金門國家公園管理處今天表示，自8月1日起至8月31日止共計8個展示館，延長開館1小時至下午6時，並配合展示...

高雄五甲公宅月租3700元 釋出7戶來1140人搶租

高雄鳳山五甲公宅7月招租，2房2廳1衛房型每月租金僅3700元，釋出7戶15坪小宅，來了1140人申請，扣除資格不符的申...

影／沈榮津參訪漁電共生 笑稱現在種綠電「很搖擺」

行政院副院長沈榮津今午前往高雄永安「凱亞養殖能源公司」參訪，行間受訪表示，漁電共生政策除顧好養殖業基本盤，所種的電日後也...

大林蒲第3次說明會召開前夕 高市府搶先再釋4利多

高雄大林蒲遷村案紛擾不休，高市府繼3月27日召開第2次說明會後，明天將與經濟部召開第3次說明會，市長陳其邁將再釋出4項利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。