屏大繁華囍事特展 體驗辦桌總鋪師人情味

屏東縣長治鄉繁華（番仔寮）地區，當地全盛時期有8家總鋪師，屏東大學社會發展學系12名學生與在地青年「在在好囍宅」團隊合作，透過社區文化踏查，舉辦主題展覽「嫁娶Ｘ辦桌：繁華囍事」特展，大三學生林哲暘說，傳統辦桌文化有著濃濃人情味。

屏東大學社發系12名大三同學，在老師林育諄帶領下，暑假駐點長治鄉繁華地區在在好囍宅，展開社區文化踏查與實作，與社區互動過程，發現繁華地區堪稱總舖師的搖藍，當地全盛時期有8家總舖師。

屏東縣長治鄉繁華（番仔寮）地區原先是大村落，但因行政劃分，變成為四個小村落，分別為繁華村、繁榮村、繁昌村與繁隆村。繁華地區是夾雜在客家族群（六堆），原住民族（三地鄉）之間的閩南族群，生活機能緊密。

團隊發現，過去番仔寮地區曾辦理過兩屆娶某節，藉由娶某與辦桌，重現古早時代結婚的溫馨、喜慶，更象徵著總鋪師一代代傳承著驕傲及使命，在這樣的緣由下，社發系師生團隊決定以此作為主題，以繁華地區的嫁娶與辦桌文化進行老屋空間策展。

今起到31日在老宅空間舉辦「繁華囍事：嫁娶Ｘ辦桌文化展」展出「嫁娶的禮俗與文化」、「繁華時光：辦桌菜」與「辦桌菜的推手：總鋪師」，三大主題。

今天舉行開幕儀式，邀請傳承第三代總鋪師陳世昌到場，他說，樂見學生們願意將辦桌文化紀錄，內心滿是感動。

大三學生林哲暘說，小時候有吃過辦桌菜，最喜歡看總鋪師準備料理過程，辦桌有著濃厚人情味。校方指出，實作課程，學生走訪社區，社區居民就是學生老師。