屏大繁華囍事特展 體驗辦桌總鋪師人情味
屏東縣長治鄉繁華（番仔寮）地區，當地全盛時期有8家總鋪師，屏東大學社會發展學系12名學生與在地青年「在在好囍宅」團隊合作，透過社區文化踏查，舉辦主題展覽「嫁娶Ｘ辦桌：繁華囍事」特展，大三學生林哲暘說，傳統辦桌文化有著濃濃人情味。
屏東大學社發系12名大三同學，在老師林育諄帶領下，暑假駐點長治鄉繁華地區在在好囍宅，展開社區文化踏查與實作，與社區互動過程，發現繁華地區堪稱總舖師的搖藍，當地全盛時期有8家總舖師。
屏東縣長治鄉繁華（番仔寮）地區原先是大村落，但因行政劃分，變成為四個小村落，分別為繁華村、繁榮村、繁昌村與繁隆村。繁華地區是夾雜在客家族群（六堆），原住民族（三地鄉）之間的閩南族群，生活機能緊密。
團隊發現，過去番仔寮地區曾辦理過兩屆娶某節，藉由娶某與辦桌，重現古早時代結婚的溫馨、喜慶，更象徵著總鋪師一代代傳承著驕傲及使命，在這樣的緣由下，社發系師生團隊決定以此作為主題，以繁華地區的嫁娶與辦桌文化進行老屋空間策展。
今起到31日在老宅空間舉辦「繁華囍事：嫁娶Ｘ辦桌文化展」展出「嫁娶的禮俗與文化」、「繁華時光：辦桌菜」與「辦桌菜的推手：總鋪師」，三大主題。
今天舉行開幕儀式，邀請傳承第三代總鋪師陳世昌到場，他說，樂見學生們願意將辦桌文化紀錄，內心滿是感動。
大三學生林哲暘說，小時候有吃過辦桌菜，最喜歡看總鋪師準備料理過程，辦桌有著濃厚人情味。校方指出，實作課程，學生走訪社區，社區居民就是學生老師。
這次展覽以實體文物與圖文說明，呈現繁華在地辦桌、總鋪師與嫁娶儀式等特色，對繁華的婚嫁與辦桌常民文化有進一步的認識，展期到7月31日，在屏東縣長治鄉繁華村在在好囍宅（長治鄉鐵道東巷17-2號）展出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言