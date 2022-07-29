高雄漁電共生申設案佳 業者：漁在前電在後

行政院副院長沈榮津今午在高雄副市長林欽榮陪同前往永安參訪漁電共生案場，及主持推動說明會；林在簡報時提及，高雄除首創「漁電共生專案辦公室」，仍秉持「漁業為本，綠電加值」的精神，受理漁電共生申設案件79件，預估申設量更達207MW（百萬瓦）。

行政院副院長沈榮津今午由副市長林欽榮陪同參訪永安「凱亞養殖能源公司」，該案場為高雄首座併聯發電之屋頂型漁電共生案場，面積約6.9公頃，再生能源裝置容量為461.04kW，仍保有傳統的戶外養殖設施。

永安凱亞養殖場創辦人鄭志強分享，一年來投入漁電共生室內養殖心得，他說優點能克服強降雨、酸雨及避免風災損失，人員在作業時，也能免於風吹日曬，另除了養殖收益，右額外增加發電、租金的收益。

鄭志強坦言，漁電共生室內可能會造成魚塭光源不足，水質還原能力略差，且冬天水溫較低，魚蝦成長較慢，但大致能透過其他技術來克服，不過他也強調，漁電共生的本質仍以漁在前，電在後，不能忘記養殖的本質。

一行人參訪完轉往「漁電共生推動說明會」，林欽榮簡報時指，高雄漁電共生申設目標量為210MW，截至今天為止，已受理漁電共生設置量達207MW，申設案件為79件，正全力推動業發展，另市府自去年1月至今年6月太陽光電設置備案量485 MW。

林欽榮說，市府從去年2月成立漁電共生專案辦公室以來，在彌陀、路竹、湖內、岡山、茄萣及阿蓮等區辦漁電共生說明會，並結合銀行、農委會水產試驗所及學界等單位，引進資金、養殖管理策略和光電結合養殖技術輔導等外部資源，確保漁民與地主權益，並協助排除申設過程的障礙。