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因應國旅熱潮 金門國家公園熱門展館8月起延長開館時間

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
因應國旅熱潮，金門國家公園管理處今天表示，8個熱門展示館，自8月1日起延長開館時間。圖／金門國家公園管理處提供
因應國旅熱潮，金門國家公園管理處今天表示，8個熱門展示館，自8月1日起延長開館時間。圖／金門國家公園管理處提供

因應國旅熱潮，金門國家公園管理處今天表示，自8月1日起至8月31日止共計8個展示館，延長開館1小時至下午6時，並配合展示館營運提供解說服務。此外為因應熱門景點陸續開放，南山頭四營區恢復解說及密室脫逃預約，另配合縣府觀光處太武山擎天廳開放，提供解說服務。

金門國家公園管理處表示，隨著疫情情況趨緩，為提供遊客舒適的遊憩服務，於8月1日起至8月31日止，乳山遊客中心、八二三戰史館、蔣經國先生紀念館、雙鯉濕地自然中心、金水國小展示館、翟山坑道、烈嶼遊客中心及烈嶼區自行車借用站等8個展示館皆開放預約解說及定時展館導覽服務。

開館時間為上午8時30分至下午6時；另烈嶼區自行車借用站除中午12時至13時休息暫停服務外，其餘時間服務不中斷，歡迎遊客把握假期，悠遊國旅，體驗金門國家公園之美。

為提供優質服務，各展示館洽詢電話提供如下:八二三戰史館082-330599；乳山遊客中心082-313197；蔣經國先生紀念館082-313090；雙鯉濕地自然中心082-313271；金水國小展示館082-313282；翟山坑道082-313241；烈嶼遊客中心082-364405；烈嶼區自行車借用站082-364410，歡迎多加利用。

自行車 金門 國家公園

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