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影／寧花300萬「搬」家31公尺 金門阿伯吐真相竟是產權問題

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
黃姓屋主的透天厝因土地產權問題，硬是將房子往旁邊挪移31公尺。記者蔡家蓁／攝影
黃姓屋主的透天厝因土地產權問題，硬是將房子往旁邊挪移31公尺。記者蔡家蓁／攝影

一名家住金沙鎮東店的黃姓屋主因透天厝的土地產權與親戚有糾紛，後來被告上法院，最終法院判處需拆遷，黃姓屋主後來跟法院協商，改為「搬離」，於是他上網找到嘉義的廠商專程出動一組人來金門，協助他「搬」家，10個工人花了將近1個月，將房子往旁邊挪移31公尺，他說，雖然花了300萬，但不用再重蓋房子，他覺得還可以接受。

今年76歲的黃姓屋主表示，因房子蓋好才6到7年間，看起來都還很新，他不想打掉重蓋，於是跟家人商量後，上網找了專門搬家的公司，將房子搬遷到旁邊自己的土地上，他說，業者先來會勘後，後來雙方約定房子每移動1公尺，收費10萬。

黃姓屋主說，移動的距離看似不遠，僅約31公尺，但房子整個轉向挪移約90度，前後的作業相當繁複，也出動許多器械相助，首先將房子周邊挖空抬高，再將房子的4個面，做上抗壓板，等水泥的硬度達到70%左右，才開始裝千斤頂，前後裝約25支的100公噸的千斤頂；他透露，從上月27日開始施做，一直到最近才將房子固定好，目前進行收尾作業。

據了解，因為這棟透天厝重達800多噸重，搬家公司靠千斤頂、外手等器具，每天僅能移動1-2公尺，但這項「搬家」行動，也讓附近民眾相當好奇，有人還專程來看工程施做，直說真的很神奇。

附近民眾也透露，黃姓屋主一家長年居住在此，但因為跟親戚有產權爭議，後來還鬧上法院，雖然經過中間人協商，但因為對方獅子大開口，最終要500萬，此舉也惹毛黃家人，後來他們寧願花錢去台灣找專業搬家公司，也不願賠錢給親戚，此事還在當地引起一番熱議。

金門在2017年為了搶救有半世紀歷史的烈嶼東林佛祖廟，曾經發起「百人移廟」行動，在千斤頂等器材的協助，與200位民眾冒雨奮力拉起粗繩索，奮力將廟「拉移」到距離92公尺外的空地，讓舊廟和壁畫一起保留下來。

黃姓屋主的透天厝底下，都裝置有千斤頂，利用器材進行移動。記者蔡家蓁／攝影
黃姓屋主的透天厝底下，都裝置有千斤頂，利用器材進行移動。記者蔡家蓁／攝影
一名黃姓屋主因透天厝的土地產權有糾紛，需拆遷，黃姓屋主上網找到專業搬家公司，將房子往旁邊挪移31公尺。記者蔡家蓁／攝影
一名黃姓屋主因透天厝的土地產權有糾紛，需拆遷，黃姓屋主上網找到專業搬家公司，將房子往旁邊挪移31公尺。記者蔡家蓁／攝影
黃姓屋主的透天厝因土地產權問題，硬是將房子往旁邊挪移31公尺，他指著房子下的千斤頂，直說關鍵在這。記者蔡家蓁／攝影
黃姓屋主的透天厝因土地產權問題，硬是將房子往旁邊挪移31公尺，他指著房子下的千斤頂，直說關鍵在這。記者蔡家蓁／攝影
一名家住金沙鎮東店的黃姓屋主因透天厝的土地產權與親戚有糾紛，需拆遷，黃姓屋主找到嘉義的廠商協助他「搬」家。圖／讀者提供
一名家住金沙鎮東店的黃姓屋主因透天厝的土地產權與親戚有糾紛，需拆遷，黃姓屋主找到嘉義的廠商協助他「搬」家。圖／讀者提供

透天厝 金門

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