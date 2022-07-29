屏東催疫苗打氣 30日開設莫德納速打站

屏東確診數緩坡下降，縣府呼籲施打疫苗提升保護力，明天在屏東火車站開設莫德納速打站，提供6歲以上民眾接種，也在屏東基督教醫院開設幼兒莫德納疫苗門診，隨到隨打。

屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增719例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診686人，佔確診量的95.4%；截至今天，居家照護累計12萬6675人。

縣府表示，明天在屏東火車站開設莫德納疫苗速打站，時間為上午8時至11時，提供6歲以上民眾隨到隨打。施打疫苗是預防COVID-19的有效方式，避免重症及長期後遺症。

衛生局指出，截至今天，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗施打率僅8.1%，明天上午8時30分至11時30分，在屏東基督教醫院門診大廳，開設幼兒莫德納特別門診，開放現場隨到隨打，或至屏基預約系統預約，共可施打200人。

許多家長擔心疫苗的效果、副作用。衛生局表示，目前疫苗導致的心肌炎發生機率平均約10萬分之1，且多為輕症，極少有死亡案例，也幾乎不會留下後遺症，而幼兒感染新冠肺炎後引發心肌炎或MIS-C，造成心臟影響的比例遠高於疫苗引起的心肌炎，呼籲越早施打疫苗，就能越早獲得保護力。