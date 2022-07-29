屏東八八風災 邱才彥影像記錄「風雨快門-回家」

屏東影像記錄工作者邱才彥，上山下海、跋山涉水，透過鏡頭關注島嶼之南的土地。展出「風雨快門-回家」個展，從方格世界讓人學習與大自然共生共存，傳遞對土地戀念與記憶。

74歲的邱才彥，是屏東資深攝影工作者，同時也是知名紀錄片、實驗電影導演，先後拿下8座金穗獎。數十年來用影像細述在地故事，從屏北到屏南、從客庄到原鄉、從人文到環境生態，只要是他認為值得留下的人事物，就會扛著攝影器材直奔現場，捕捉動人瞬間，留下生命軌跡與生活寫實。

八八風災過去13年，邱才彥深入災區，從甲仙小林村、六龜至林邊、佳冬、高樹，再進入霧台阿禮部落，面對艱辛的八八快門旅程，多少次錯過不可預知的影像。從回家、尋家、搬家、等待家人、清理家、重建家，可以預知的是村民都想家、想回家。

風災過後，志工指引邱才彥深入災區，想回家的村民帶領他翻山越嶺，重建的現場聲提醒他拍攝長鏡頭，將災區搬至展場，包括志工救災、村民攀崖回家、涉水尋家等畫面都在展場裡重現。

策展人葉亭君說，「透過邱才彥的鏡頭，讓我們在風雨過後平靜地觀看與省思，更能深刻體會用敬畏、謙卑態度面對大自然反撲力量。」

邱才彥這次是應屏東縣政府之邀，以八八風災災後影像記錄為主題，在屏東美術館201展覽館舉辦個展，展出近40幅攝影作品及5部影片，時間自7月30日起至8月21日。