高雄五甲公宅月租3700元 釋出7戶來1140人搶租

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄鳳山五甲公宅7月招租，釋出7戶，來了1140人搶租。記者王昭月／翻攝
高雄鳳山五甲公宅7月招租，釋出7戶，來了1140人搶租。記者王昭月／翻攝

高雄鳳山五甲公宅7月招租，2房2廳1衛房型每月租金僅3700元，釋出7戶15坪小宅，來了1140人申請，扣除資格不符的申請案，中籤率恐怕1%都不到，十分搶手。

高雄市都發局7月14日公告「鳳山區五甲國宅公共出租住宅招租計畫」，2房2廳1衛的房型共7戶，每戶月租3700元，還含管理費用200元，水電瓦斯費及家具須自理。

五甲國宅公宅鄰近高雄鳳山中城計畫預定地，鄰近房市水漲船高，但都發局公告招租以來，詢問電話爆增，7月14日到27日約兩周時間即1140間申請，都發局長吳文彥指因申請案爆量，約9月中旬才可能完成資格審查，預訂10月初電腦抽籤，承租人預計可於10月底入住新。

民眾質疑這麼優惠的「公宅」怎麼只釋出7戶，都發局說明，五甲公宅是向台電承租修繕後轉作社會住宅，因此數量有限且房型固定，這次申請案爆量，也凸顯民眾對社宅的需求很強，高市與中央正積極興建社宅。

高雄市苓雅區凱旋青樹社宅近即將完工，共245戶，預計今年第四季公告招租。目前有3793戶社宅工程動土，預定於3至4年後完工。

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