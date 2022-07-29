大林蒲遷村第3次說明會 高市再釋4利多

繼3月27日召開大林蒲遷村第2次說明會聽取民意後，高市府再新增4項利多方案，明天將由市府與經濟部共同召開第3次說明會，市長陳其邁將出席向居民報告、溝通及聽取意見。

高雄市政府都市發展局長吳文彥表示，兩次遷村說明會讓居民共識漸趨形成，但不排除還會有新訴求。對此，市府與經濟部召開多次會議研商，提出新修訂內容，包括1.「安置地區土地容積提升」，讓居住空間更寬敞舒適，也提高民眾領回土地價值。

2.「農業區土地得以區段徵收方式換選住宅區」，由於農業區地主反映希望也能換領土地，因此農業區土地除優惠協議價購外，這次再透過跨區區段徵收方式新增換選高坪特定區住宅區土地的選擇。

3.「鳳鼻頭漁船(筏)收購」，則是考量遷村後漁民通勤時間拉長，不利漁業經營，因此向經濟部爭取，如果所有漁船(筏)主都同意，就辦理收購；4.「興建獨棟綜合性活動中心暨文化館」，則是呼應化高齡化與少子化趨勢，提供多功能社區服務，並給予大林蒲文化專屬保存空間。

吳文彥說明，對於民眾提出訴求，市府與經濟部均務實審慎對待，除歷經多次討論，並徵詢涉及新訂事項的中央部會意見，以求爭取最有利遷村條件並兼顧法令可行性，籲請民眾以務實態度理解市府與經濟部善意，並邀請居民出席明天上午的第3次說明會。

陳其邁今天透過新聞稿表示，遷村是為了讓大林蒲居民遠離污染，擁有更安全、舒適生活環境，遷村計畫以保障居民居住權、財產權及社會權為優先，提出最優惠方案來持續與大林蒲鄉親溝通。3場說明會只是對鄉親最基本承諾，若未能凝聚共識，說明會繼續開下去，「直到大家都滿意，歡喜搬新厝」。

都發局資料，第3次說明會週六上午10時在中油大林蒲活動中心召開，出席民眾要發言，可自9時起現場登記。有關遷村計畫書（草案）及歷次修訂資料，市府與經濟部已將相關電子檔公布在大林蒲遷村計畫資訊網（https://dalinpu.kcg.gov.tw/DRP/web_page/index.jsp）及經濟部工業局網站（https://www.moeaidb.gov.tw/ctlr?PRO=idx2015），並以紙本分送居民。民眾有疑問可洽詢大林蒲專案辦公室（0800-600177、07-331-5333），或大林蒲遷村服務中心（07-973-5369）。