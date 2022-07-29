悠遊國旅 澎湖旅宿業者不實申報請領補助

觀光局推出「悠遊國旅」補助方案，澎湖縣政府發現有旅宿業不實申報請領補助情事，依規停止該民宿資格，並呼籲所有加入活動的旅宿業，應遵守規定，以免觸法。

澎湖縣政府表示，觀光局「悠遊國旅」補助方案，自7月15日上路，基於便民考量，修正請領補助免檢附機、船票，並由旅宿業者切結負責。

澎湖縣政府旅遊處最近發現有某民宿送件申請獎助名單中，有民宿經營者及主要親屬計5人，且戶籍均設於該民宿經營地址之共同生活戶內，顯然沒有住宿旅遊事實，該業心存僥倖，以人頭不實申請獎助金額6500元，罔顧縣府體恤便民善意，縣府依規取消該民宿「悠遊國旅」個別旅客住宿優惠活動之資格。

澎湖縣政府再次呼籲旅宿業者，應誠實申報獎助，勿因小利滋生違規情事，如有隱匿不實、造假、虛報、浮報等，應負法律責任，並限期繳回獎助經費。