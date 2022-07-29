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影／沈榮津參訪漁電共生 笑稱現在種綠電「很搖擺」
行政院副院長沈榮津今午前往高雄永安「凱亞養殖能源公司」參訪，行間受訪表示，漁電共生政策除顧好養殖業基本盤，所種的電日後也肯定十分搶手，他笑說，「種綠電將來是搖擺的（ 驕傲慢」。
呼應2050淨零碳排，非核家園政策，中央畫定全台8個行政區做為漁電共生先行示範區，大力推動漁電共生。行政院副院長沈榮津今午由高市副市長林欽榮陪同參訪高雄永安「凱亞養殖能源公司」，肯定業者樸實配合政策種電，讓養殖業附加價值大增，競爭力都起來，值得鼓勵。
沈榮津表示，漁電共生除把養殖的基本盤顧好，所種的電日後肯定「搶市」，有很多人來買。未來台灣外銷的商品，都會被問產製過程是否使用綠電，如果不是，就無法外銷，因此以後種綠電是很 「搖擺的」。
陪同參訪的高雄市副市長林欽榮也說，中央畫定八個行政區做漁電共生先行示範區，大幅減低行政作業程序。高市是台灣第一個成立漁電共生專案辦公室服務養殖戶及地主的縣市，以以副市長為首整合各局處，成立單一窗口，讓民眾不必奔波於經發局及海洋局等局處。
林表示，高雄漁電共生今年的目標是達到210MW（百萬瓦），目前已經達到207MW，相信一定可以達標。業者以養殖為本，以綠電加值，不管是做地面型或屋頂型的光電板，未來養殖的價值是乘以2，綠電又能另外增加收入。
林清榮更說，高市能引台積電等廠商來，主要是保證可以供應綠電，否則沒有人願來。現在很多大企業已進入Re100（全球再生能源倡議）的成員，明、後年起有高科技產品行銷其他國家，如果產製過程沒有綠電，是會被課稅，因此台灣拚命做漁電共生，也在學校、工廠屋頂種電，高雄承諾綠電量可達1.25GW。
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