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國旅上路 金門國家公園展館8月1日恢復解說

中央社／ 金門縣29日電

因應悠遊國旅上路帶來旅遊人潮，金門國家公園管理處今天表示，8月1日起恢復所有展館解說服務；另外，翟山坑道等8個展示館在整個8月延長開館1小時，到下午6時關館。

金門國家公園管理處新聞稿表示，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，國家公園所屬展館場解說服務全部暫停；隨疫情趨緩，為提供遊客舒適遊憩服務，所有展館恢復解說服務。

另外，乳山遊客中心、八二三戰史館、蔣經國先生紀念館、雙鯉濕地自然中心、金水國小展示館、翟山坑道、烈嶼遊客中心，以及烈嶼區自行車借用站8個展示館，8月1日至31日，開館時間為上午8時30分至下午6時；除烈嶼區自行車借用站中午12時至下午1時休息暫停服務外，其餘時間服務不中斷。

金門國家公園管理處表示，因應熱門景點陸續開放，烈嶼南山頭四營區也恢復解說及密室脫逃預約；管理處同時配合縣府觀光處太武山擎天廳開放，提供解說服務。

國家公園 金門 疫情

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