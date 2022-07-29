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屏東大學繁華囍事特展 看見辦桌文化大小事

中央社／ 屏東縣29日電

屏東大學社會發展學系12名學生與「在在好囍宅」合作社區文化調查，以「嫁娶X辦桌：繁華囍事」為題策展，讓民眾看見傳統社會中的婚嫁辦桌大小事，也讓在地總鋪師為之感動。

展覽活動由社會發展學系副教授林育諄帶領12名學生與「在在好囍宅」團隊合作，暑假期間駐點社區文化踏查，與社區互動過程中，發現屏東長治鄉繁華地區可以說是總舖師搖籃，當地有多名知名總舖師，加上過去也曾經舉辦過「娶某節」，重現古早時代結婚溫馨、喜慶，更象徵總鋪師一代代傳承驕傲及使命。

屏東大學團隊進駐老屋期間，進行老屋整理與牆面粉刷，同時訪談社區相關人士與體驗慶典中紅龜粿製作過程，並在社區內蒐集老照片與婚嫁相關文物，分別策劃「嫁娶的禮俗與文化」、「繁華食光：辦桌菜」及「辦桌菜的推手：總舖師」主題，展覽今天開始。

屏東大學校長古源光致詞指出，農村社會中只要有喜事都喜歡吃辦桌，過去辦桌文化除總鋪師以外，左鄰右舍也會一起來幫忙，這是傳統農村社會中最有人情味之處，而這般人情味慢慢被取代，透過學生策展了解傳統價值。

傳承第3代的總鋪師陳世昌告訴中央社記者，過去婚事擺宴最多曾達300多桌，隨著時代變化，被餐廳、飯店取代，不見大型的辦桌場合，有年輕的大學生願意研究文化，內心非常感動。陳世昌說，從爺爺、父親手中承接當總鋪師，很開心兒子願意承接，延續屬於總鋪師的驕傲。

辦桌 總鋪師 屏東

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