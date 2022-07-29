大林蒲第3次說明會召開前夕 高市府搶先再釋4利多

高雄大林蒲遷村案紛擾不休，高市府繼3月27日召開第2次說明會後，明天將與經濟部召開第3次說明會，市長陳其邁將再釋出4項利多，並重申，若仍未能凝聚共識，說明會會繼續召開至大家滿意，再歡喜搬新厝。

陳其邁表示，遷村是為讓大林蒲居民遠離汙染，擁有更安全、舒適的生活環境，遷村計畫以「保障居民居住權、財產權及社會權」為優先， 3場說明會只是對鄉親最基本的承諾，若未凝聚共識，說明會繼續開。

都發局長吳文彥進一步表示，市府與經濟部多次研商，新修訂內容，包括提升安置地區土地容積，提高民眾領回土地的價值，其次，農業區土地原訂供優惠協議價購，修訂後得以區段徵收方式換選住高坪特定區住宅區。

此外，鳳鼻頭所有船(筏)主若都同意，就可辦理船筏收購；另呼應高齡化及少子化趨勢，將興建獨棟綜合性活動中心暨文化館，並給予大林蒲文化專屬的保存空間。

吳文彥表示，大林蒲居民提出的訴求，市府與經濟部均務實對待，以求在兼顧法可行性之下，爭取最有利的遷村條件。遷村計畫書（草案）及歷次修訂資料，已公布在大林蒲遷村計畫資訊網（https://dalinpu.kcg.gov.tw/DRP/web_page/index.jsp）及經濟部工業局網站（https://www.moeaidb.gov.tw/ctlr?PRO=idx2015），並以紙本分送居民。