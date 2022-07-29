墾丁各景點垃圾桶滿到爆 墾管處採逐步減量因應

疫情趨緩適逢暑假旅遊旺季，加上國旅補助上路，南台灣度假勝地屏東墾丁湧現人潮，墾管處發現，各遊憩景點的分類垃圾桶，很快就被遊客和居民塞滿，多未做分類還溢出桶外，影響衛生和觀瞻，甚至引來野生動物取食，墾管處先完成社頂自然公園、龜山步道等景點垃圾桶減量、鵝鑾鼻、貓鼻頭公園將在年底前完成，呼籲遊客自行帶離垃圾。

墾管處說，墾丁國家公園有山、海景點和海灘，區內2萬多戶居民，遊客散佈密度高，人為活動多，有人的地方就會產生垃圾，垃圾處理已是環境維護重要問題。

各遊憩景點公廁或戶外均有放置分類垃圾桶或子母車，但不僅常有遊客任意丟棄垃圾，當地居民也會丟棄廢棄傢具、裝潢廢棄物等大型垃圾，旅遊旺季湧現的遊客，讓垃圾問題更嚴重，墾管處每年編有預算，但在人力經費緊縮下，對園區垃圾清理常感力有未逮。

墾管處副處長許書國說，暑假旺季湧現人潮，遊客或居民會將大量垃圾丟棄在垃圾桶，未確實沒做好分類，也因超量溢出垃圾桶外，或堆置於垃圾桶附近，垃圾堆積除影響景觀視覺，也會造成環境汙染及野生動物前來取食，會喪失野外覓食的本能，甚至誤食無法消化塑膠、金屬，造成生態的危害，決定實施垃圾桶減量、垃圾自行帶離政策。

他說，國家公園成立主旨是生態保育與環境教育，來旅遊的民眾應抱持尊重大自然，愛護自然的心態，墾管處逐步減少園區垃圾桶設置數量，先將老舊破損垃圾桶移除，再移除步道上無人管理多餘的垃圾桶，僅保留現場有專人管理的遊憩景點入口設置分類垃圾桶；現已完成龜山步道、社頂自然公園、瓊麻工業歷史展示館等據點垃圾桶減量，成效良好，年底前完成鵝鑾鼻及貓鼻頭公園。