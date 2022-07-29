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高雄首座結合公園公托機構今開幕 8月起開始收托
高雄楠梓第二座公共托嬰中心今天開幕，同時也是首座結合公園場地的公托空間，市長陳其邁上午出席開幕活動，他致詞時說，「楠梓右昌公共托嬰中心」共投入1400多萬打造，市府今年以設置公共托育機構53處為目標，未來也將有愈來愈多公私部門的合作，減輕家長的負擔。
考量楠梓區人口成長，市府盤點現有空間，將楠梓區右昌森林公園內解說中心改建為「楠梓右昌公共托嬰中心」，同時也是楠梓第二處公托機構，預計8月起，可供36名幼兒收托。
市府社會局指出，楠梓右昌公共托嬰中心委託台灣兒童及少年福利促進學會辦理，規畫分齡照顧專業托育空間，及公園是內外空間、綠地的便利，給收托孩童充分活動空間。
陳其邁表示，今年設置公共托育機構目標為53處，增設67處共融公園，其中楠梓除右昌公共托嬰中心，還有後勁國小共2處，今天開幕的托育中心，由前瞻基礎建設計畫及市府出資，共投入1400多萬打造，將有愈來愈多公私部門的合作，減輕家長的負擔。
「顧弱勢、增公托、減負擔」陳其邁說，高雄有新手父母做月子到宅服務，第一胎不領生育津貼可選擇等值3萬元免費120小時到宅坐月子服務，弱勢孕婦孕期間，還可享有交通補貼，此外將提高托育品照顧比為1比4，調增公托專業人員薪資4600元。
陳還說，高雄弱勢收托比例，達30%是六都最高，另配合中央8月起，公共托育部分負擔的費用一般家庭從原來的5000元降到3500元，弱勢家庭也降到1500元，也盼公共化教保服務能達到40%。
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