救國團阿里山活動中心被認定不當取得財產 影響工作權

不當黨產處理委員會議決議，認定社團法人中國青年救國團為中國國民黨附隨組織。日前委員決議，認定救國團現有財產中的61筆土地、建物及13億9449萬7912元為不當取得財產，命救國團30天內移轉為國有，包括知名的呵里山青年活動中心。

阿里山青年活動中心有39間客房及13名員工，總幹事陳由亮說，不當黨產處理委員會議的決議，暫時不影響中心訂房，活動中心不列入國旅補助，暑假旺季，訂房7成，對阿里山活動中心被認定不當取得財產，對員工工作權保障，他相信總團部會妥適處理，目前不影響員工工作。

阿里山青年活動中心位處美麗的塔山對面，阿里山的五奇，中心就囊括「夕陽、雲海、森林及鐵路等四奇，活動中心座落二萬坪車站風景區，塔山是鄒族聖山，位處海拔2千公尺，活動中心建築是新穎歐式度假旅館，設備完善、停車方便，有寬敞遊客休憩場所。

疫情漸緩，避暑森林遊樂區成為最佳選擇，阿里山青年活動中心是阿里山老字號住宿選擇，提供便宜又乾淨住宿環境，有觀景平台，可觀夕陽、觀星、看雲海，活動中心被命令收歸國有，遊客擔心下次再無法住宿度假。

2016年起救國團向林務局承租的阿里山青年活動中心大幅調漲，活動中心年租金將從8081元，調漲為23萬2646元，漲幅超過27倍。