看好疫情觀光！國際旅行社選定台南成立南部首間據點

看好疫後台南多元旅遊發展潛力 ，旅遊家國際旅行社在南台灣成立首間實體據點，在永康永大路設立台南分公司重，旅遊家總經理周順禹率領董事們南下剪綵。

台南市副市長趙卿惠表示，旅遊家不只國內外旅遊、遊學及伴手禮，還有獨到的眼光在台南市成立南台灣第一家分公司，以後和台南市府繼續合作振興疫後觀光。

旅遊家總經理周順禹表示，國內旅遊和美食首選就是台南，希望讓更多國內外旅客來到台南，旅遊家國際旅行社服務對象從同業旅遊服務擴大至一般大眾旅遊服務，藉此為大眾生活增添樂趣，走出新冠疫情陰霾，放鬆身心靈，重新感受旅遊給予的美好溫度。未來希

周順禹說，這2年來疫情席捲，全球旅遊產業重創，國內旅遊無可避免，因此為增加市民旅遊信心，旅遊家國際旅行社肩負重任，提供安全旅遊服務。與病毒共存已是後疫情時代模式，全民生活逐步邁向新常態，市民也開始走向戶外體驗不同型態的旅遊活動。

旅遊家除提供國內外優質旅遊，更推出旅買家跨域專賣店販售國外澳洲、紐西蘭伴手禮及旅學家專責國內外全球遊學體驗服務，多元觸角發展為得是給市民最棒的旅遊體驗，以臺南作為深度探索在地、放眼全世界的利基點，壯大旅遊夢想，開拓國際視野。

台南市政府觀光旅遊局代表也出席，未來會透過開發新旅遊景點與旅遊家共同合作，在疫情緩解之後，導入國外遊客來台南市進行深度旅遊，帶動大台南市旅遊熱度。