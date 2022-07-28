高雄旗津製冰廠氨氣外洩 環保局應變稽查依空汙法開罰

高雄市環保局今天晚上7點20分接獲通報旗津區中洲巷140-10號附近有阿摩尼亞異味，稽查人員7點55分趕到現場，發現是豪濱製冰公司現場使用氨氣檢知管檢測數值約為23ppm，環保局將依違反空氣汙染防制法第32條規定，開罰10萬至500萬。

環保局環境稽查科表示，空氣中不應有氨氣，正常狀況下數值應為0。經查豪濱公司從事製冰冷凍作業，因油氣分離機的儲油桶閥門墊片鬆脫，使得參雜油中的氨氣外洩。業者已立即將儲油桶閥門關閉止漏，經關閉後已無氨氣異味。