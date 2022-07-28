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高雄旗津製冰廠氨氣外洩 環保局應變稽查依空汙法開罰

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
豪濱公司從事製冰冷凍作業，因油氣分離機的儲油桶閥門墊片鬆脫，使得參雜油中的氨氣外洩。圖／高雄市環保局提供
豪濱公司從事製冰冷凍作業，因油氣分離機的儲油桶閥門墊片鬆脫，使得參雜油中的氨氣外洩。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局今天晚上7點20分接獲通報旗津區中洲巷140-10號附近有阿摩尼亞異味，稽查人員7點55分趕到現場，發現是豪濱製冰公司現場使用氨氣檢知管檢測數值約為23ppm，環保局將依違反空氣汙染防制法第32條規定，開罰10萬至500萬。

環保局環境稽查科表示，空氣中不應有氨氣，正常狀況下數值應為0。經查豪濱公司從事製冰冷凍作業，因油氣分離機的儲油桶閥門墊片鬆脫，使得參雜油中的氨氣外洩。業者已立即將儲油桶閥門關閉止漏，經關閉後已無氨氣異味。

環保局長張瑞琿表示，業者應加強廠內自主管理，定期檢查槽體設備管線是否洩漏，如有破損應立即維修，以免違法受罰。民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線07-7317600或1999，稽查人員會立即前往查處。

高雄市環保局人員現場執行環境偵測。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局人員現場執行環境偵測。圖／高雄市環保局提供

空氣汙染 高雄市

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