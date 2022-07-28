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BA.5這時間點恐成疫情流行株 專家：口罩絕對不能放

金門確診+150新增1死亡 全島確診累計9286例

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門疫情依然嚴峻，縣府今天表示，新增150名確診者，確診累計9286例，另新增一名死亡個案；縣府也表示，中央緊急對外採購的「猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat」已在昨天抵台，該藥物將供重症與免疫低下的確診個案，再獲得病患同意後提出申請使用。

縣府今天發佈新聞稿表示，今日金門地區新增150名確診者，確診累計9286例，約占本縣常住人口13.98%；目前收治中74例，其中無症狀或輕症67例，中症6例，重症1例，死亡1例；確診者居家照護961例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者145人，目前居家隔離361人，解除居家隔離132人。

縣府也說，當前本縣與中央的防疫政策一致的，重心均放在確診者之分流，其中，中、重症之確診者為收治重點，並以金門醫院為中心。目前醫院負壓及專責病床總計40床，已使用25床(含3位居隔個案)，尚有空床15床，顯示地區各單位的應變得當與醫療資能量充足。

縣府提到，我國向國外採購之猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat，已於昨日晚間運抵台灣，將於完成通關及驗收程序後配撥該署各區管制中心，該藥物將由醫師評估治療效益與風險，充分告知病患並獲得同意後提出申請，經審核通過後提供重症及免疫低下確診個案使用。

金門縣流行疫情指揮中心指出，猴痘已於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，目前有2例境外移入確診病例。它是人畜共通傳染病，與天花病毒同種，主要透過染病的齧齒和靈長類動物傳染給人類，直接接觸、食用感染動物，或是密切接觸感染者都有可能被傳染。

感染後常見症狀是皮膚出現病灶（如：水泡、班疹、皮疹）、發燒、畏寒、肌肉痛、淋巴腺腫大等，部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。縣府提醒，要預防感染的風險，應避免接觸猴痘感染者和動物，如有疑似症狀請戴口罩就醫，並告知相關旅遊史與接觸史。

金門疫情依然嚴峻，縣府今天表示，新增150名確診者，確診累計9286例。圖／縣府提供
金門疫情依然嚴峻，縣府今天表示，新增150名確診者，確診累計9286例。圖／縣府提供
縣府今天表示，新增150名確診者，確診累計9286例。圖／縣府提供
縣府今天表示，新增150名確診者，確診累計9286例。圖／縣府提供

新冠肺炎 COVID-19 金門 疫情

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