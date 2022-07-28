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最讚父親節禮物 帶爸爸到高流看《藍寶石大歌廳》秀
高雄流行音樂中心《真愛秀·藍寶石大歌廳》因疫情關係，從原本的4月30日、5月1日的母親節前檔期，延期至7月30日、31日的父親節前檔期，在海音館舉行。第一天由林慧萍領軍，攜手黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、張秀卿等；第二天由陳美鳳壓軸與洪榮宏、李翊君、荒山亮、謝金晶等同檔演出。
高雄市副市長史哲到高流中心海音館前廳的舞台裝置拍照，催票邀請大家來高雄看最紅最嗆的歌廳秀！他表示，「藍寶石大歌廳」是高雄70、80年代重要的娛樂符號，更深深地影響了台灣娛樂業、流行音樂、影視產業的發展，也創下了許多無法超越的傳說。
史哲表示，從高雄起家的藍寶石，那是在台語噤聲、國語當道的年代，全台語展演的大發揮，事實上，藍寶石大歌廳更是從社會基層竄起的一種新的展演型態，這個展演型態融合了大樂隊、現場的liveband，更結合了當年的勞軍文化，延伸下來的義工隊短劇表演，整場演出精彩活潑全台語的大發揮。相對於台北的民歌餐廳，高雄的藍寶石歌廳是很蓬勃的本土音樂與表演藝術發展。
《真愛秀·藍寶石大歌廳》高雄流是行音文中心台灣本土製作的品牌節目。史哲幽默的說，這場演出原本在母親節前一周時，票券是完售的；因應疫情延期到父親節，現在票還沒完售，「這樣作為父親會忿忿不平啊！子女快點兒帶父親來看歌廳秀！」當成父親節禮物，爸爸們一定會很開心。
7月30日卡司由林慧萍領軍，攜手黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、張秀卿等；31日第二天由陳美鳳壓軸與洪榮宏、李翊君、荒山亮、謝金晶等同檔演出。
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