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逾14.6噸垃圾…高雄三民區透天厝3天清不完 今再清出2處鼠窩

聯合報／ 記者徐如宜王昭月／高雄即時報導
高市環保局介入清理第三天，終於將2樓雜物清空，並在廚房及浴室各清出一處鼠窩。記者王昭月／翻攝
高市環保局介入清理第三天，終於將2樓雜物清空，並在廚房及浴室各清出一處鼠窩。記者王昭月／翻攝

高雄三民區出現透天民宅暗藏滿屋鼠窩，環保局動員大批人力今天進入清理第3天，一上午清完2樓再挺進3樓，至今午來共清出逾14.6噸垃圾，資源回收物約1噸，2樓並有2處新的鼠窩「見光」，預判3樓應該還有，清潔人員看了搖頭。

高雄三民區這處透天厝僅康姓男子獨居，因長期不清理，全戶4個樓層雜物幾乎都堆置天花板，老鼠、蟑螂孳生，鄰戶半年抓到100多隻老鼠，不勝其擾。高雄市前天起強制介入清理，今天再出動36名清潔隊員、2部壓縮垃圾車、2部資源回收車、1部消毒車、4部消毒機前往清理。

三民區清潔隊長林明勳下午表示，目前2樓已經清理得不多，正挺進3樓清除雜物，天黑後可望能清理完畢，後續再清理地下室與4樓。

據統計，環保局至今天中午止，共清出14.62噸、資源回收物1.08噸、廢棄汽車1輛、廢棄機車2輛以及冰箱跟魚缸，也找到康姓住戶的寵物貓，暫交給動保處收容，康姓男子在其他家人同意下，目前送往醫院暫置。先前清潔人員再三保證會幫他找到寵物貓，他才願意先離開住屋。

資源回收 透天厝 寵物

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