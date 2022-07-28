8月1日原民日 穿原民服飾無限次免費搭高捷、輕軌

8月1日是原住民族日，為推廣原民文化，高捷公司和高市府合辦「原住民族日穿族服，免費搭高雄捷運及輕軌活動」。8月1日當日穿著原民傳統服飾的民眾者，可無限次免費搭乘捷運、輕軌。

高捷表示，當天只要在上或下半身穿原住民族裝即可，當然也歡迎全套裝扮。捷運生活化為高捷公司營運目標之一，生活化其中重點工作即為融合節慶文化或風情，透過免費搭乘活動，可推廣原住民文化，讓更多民眾感受及認識原民文化之美。