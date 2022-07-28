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8月1日原民日 穿原民服飾無限次免費搭高捷、輕軌

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
8月1日為原住民日，當天穿著原住民族裝扮即可免費搭乘高雄捷運、輕軌。圖／高市府提供
8月1日為原住民日，當天穿著原住民族裝扮即可免費搭乘高雄捷運、輕軌。圖／高市府提供

8月1日是原住民族日，為推廣原民文化，高捷公司和高市府合辦「原住民族日穿族服，免費搭高雄捷運及輕軌活動」。8月1日當日穿著原民傳統服飾的民眾者，可無限次免費搭乘捷運、輕軌。

高捷表示，當天只要在上或下半身穿原住民族裝即可，當然也歡迎全套裝扮。捷運生活化為高捷公司營運目標之一，生活化其中重點工作即為融合節慶文化或風情，透過免費搭乘活動，可推廣原住民文化，讓更多民眾感受及認識原民文化之美。

除8月1日原住民族日活動外，8月起高捷公司特色主題活動接力登場，包括8月6日、7日在高雄市青少年運動園區籃球場舉辦「全家海神高捷盃三對三鬥牛賽」、8月12至8月14日高雄展覽館的「台灣文博會展覽-高捷品牌文創& IP授權展區」、8月20日「蜜柑站長橋頭糖廠見面會」、8月27日美麗島登場「Game之王者夏日擂台賽&二手市集」與8月28日「虛擬角色演唱會&二手市集」等主題活動。

8月1日為原住民日，當天穿著原住民族裝扮即可免費搭乘高雄捷運、輕軌。圖／高市府提供
8月1日為原住民日，當天穿著原住民族裝扮即可免費搭乘高雄捷運、輕軌。圖／高市府提供

高捷 原住民 捷運

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