聽新聞
test
0:00 / 0:00
8月1日原民日 穿原民服飾無限次免費搭高捷、輕軌
8月1日是原住民族日，為推廣原民文化，高捷公司和高市府合辦「原住民族日穿族服，免費搭高雄捷運及輕軌活動」。8月1日當日穿著原民傳統服飾的民眾者，可無限次免費搭乘捷運、輕軌。
高捷表示，當天只要在上或下半身穿原住民族裝即可，當然也歡迎全套裝扮。捷運生活化為高捷公司營運目標之一，生活化其中重點工作即為融合節慶文化或風情，透過免費搭乘活動，可推廣原住民文化，讓更多民眾感受及認識原民文化之美。
除8月1日原住民族日活動外，8月起高捷公司特色主題活動接力登場，包括8月6日、7日在高雄市青少年運動園區籃球場舉辦「全家海神高捷盃三對三鬥牛賽」、8月12至8月14日高雄展覽館的「台灣文博會展覽-高捷品牌文創& IP授權展區」、8月20日「蜜柑站長橋頭糖廠見面會」、8月27日美麗島登場「Game之王者夏日擂台賽&二手市集」與8月28日「虛擬角色演唱會&二手市集」等主題活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言