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疫情連7周趨緩 高市8月1日調整社區站及合約院所看診時段

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
疫情趨緩，高市8月1日起調整社區站及合約院所看診時段，民眾可上網查詢。記者王昭月／翻攝
疫情趨緩，高市8月1日起調整社區站及合約院所看診時段，民眾可上網查詢。記者王昭月／翻攝

高雄市新冠肺炎疫情趨緩，8月1日起將調整22社區站及假日、夜間合約院所看診時段，但提醒市民應防範登革熱蠢動，如未清除廢棄物及瓶罐雜物、積水導致孳生病媒蚊，依傳染病防治法將會處分。

高雄市衛生局今午表示，高雄今天新增2340案本土病例、19案境外移入 盛行率達18.99%，本土BA.5病例累計3例，並未新增。因應疫情連續7周趨緩，部分社區站8月1日起將調整看診時段，市民可上衛生局全球資訊網查詢。

衛生局表示，高雄市65歲以上長輩第4劑疫苗接種率達40.9%，高於全國28.6%平均數，7月31日前設籍高市65歲以上長輩（含原住民身分55歲以上）打完第4劑，現場可領700元禮券及2支快篩試劑，僅剩倒數4天，可把握機會。

衛生局另表示，近一周自登革熱高流行風險區入境的居家檢疫人數達428人，為避免登革病毒入侵社區，高市登革熱工作小組今起針對工地及空地菜園稽查，現場查獲菜園儲水桶未加蓋而孳生大量病媒蚊，另有堆積保麗龍盒、塑膠袋等廢棄物及擋土板用塑膠管內部有積水現象。提醒民眾務必即時清除積水容器，如經查獲孳生病媒蚊，會依法處分。

高市今年新增2340例本土確診病例，BA.5本土確診病例累計3例，未再新增。記者王昭月／翻攝
高市今年新增2340例本土確診病例，BA.5本土確診病例累計3例，未再新增。記者王昭月／翻攝

衛生局 登革熱 病媒蚊

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