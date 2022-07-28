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金門遇見樂高大師 微笑碉堡、瓦將軍成積木作品

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「瓦將軍」又被稱為「屋頂風獅爺」，其外觀是位將軍乘著神獅作拉弓狀，意為剋風制煞、鎮宅避邪，這次成為樂高大師妙手下的新作品。圖／觀光處提供
「瓦將軍」又被稱為「屋頂風獅爺」，其外觀是位將軍乘著神獅作拉弓狀，意為剋風制煞、鎮宅避邪，這次成為樂高大師妙手下的新作品。圖／觀光處提供

喜愛積木的朋友注意囉！延續2020年「積不可獅」人氣活動，金門縣政府今年再次與樂高認證大師黃彥智合作，自8月1日起在陽翟大街舉辦「積沙成塔」積木展，除展出台北101等知名建築積木等經典作品，更讓金東電影院廣場，搖身一變成為積木遊樂園，讓小朋友搭乘全國獨一無二的積木小火車，觀賞最新創作「微笑碉堡」和「瓦將軍」。

觀光處表示，「積沙成塔」活動屬於複合式展覽，現場打造一座超大型積木，成為積木展覽館，展出樂高大師黃彥智的「台灣特色建築」大作，包括台北101、台中公園、高雄85大樓等，同時有今年在地新創作「微笑碉堡」和「瓦將軍」。

除靜態的展示，還有會動的積木小火車，小朋友可以悠閒地乘坐，近距離觀賞各式繽紛作品，候車亭還有Q版風獅爺陪大家一起等車。

「微笑碉堡」原名「忠誠堡」，是一座位於高陽路旁的軍事碉堡，其神似胖嘟嘟的臉頰與靦腆的笑容的形狀，成了金門新拍照點。「瓦將軍」又被稱為「屋頂風獅爺」，其外觀是位將軍乘著神獅作拉弓狀，常見安於閩南古厝建築屋頂，意為剋風制煞、鎮宅避邪。兩者均為充滿金門在地特色的景物，都成為樂高大師妙手下的新作品。

縣府表示，近年來以旅遊共創模式輔導14家商家進駐陽翟大街，在網紅打卡、媒體報導等行銷下，復刻陽翟大街已成為來金門必遊景點之一。尤其2020年首度與樂高大師黃彥智合作「積不可獅」積木展活動，一炮而紅，陽翟大街幾與創意積木畫上等號，帶動親子及年輕客群觀光人潮。

此次活動除了金東戲院廣場展區外，陽翟大街的商家也配合展覽創意小積木，提供遊客尋寶，為陽翟大街導入人流、創造商機。

「積沙成塔」活動期間為8月1日至9月30日，每日上午10時至12時、下午1時至6時開放，活動期間將加強設備清消作業。凡參與活動者，即有機會參與抽獎，另於活動期間，將開設樂高大師積木教學課程，相關活動詳情，敬請關注「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁。

「微笑碉堡」原名「忠誠堡」，是一座位於高陽路旁的軍事碉堡，其神似胖嘟嘟的臉頰與靦腆的笑容的形狀，成了金門新拍照點，近期成為樂高大師妙手下的新作品。圖／觀光處提供
「微笑碉堡」原名「忠誠堡」，是一座位於高陽路旁的軍事碉堡，其神似胖嘟嘟的臉頰與靦腆的笑容的形狀，成了金門新拍照點，近期成為樂高大師妙手下的新作品。圖／觀光處提供
金門縣政府今年再次與樂高認證大師黃彥智合作，自8月起舉辦「積沙成塔」積木展，除展出台北101等知名建築積木等經典作品。圖／觀光處提供
金門縣政府今年再次與樂高認證大師黃彥智合作，自8月起舉辦「積沙成塔」積木展，除展出台北101等知名建築積木等經典作品。圖／觀光處提供

金門 樂高 建築

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