影／金門鬧區「唱空城」？ 萬安45號演習圓滿落幕

金門地區軍民聯合防空(萬安45號)演習今天下午登場，在各單位的通力合作下，整個演練過程順利逼真，獲得視導長官肯定，直說是「全國的典範」，指揮官秘書長陳祥麟也期許透過本次演習深化居安思危、有備無患的認知和態度。

金門軍民聯合防空(萬安45號)演習於今日13時30分至14時實施，指揮官秘書長陳祥麟陪同統裁部副統裁官後備指揮部副指揮官羅籝洋少將、陸軍金門防衛指揮部參謀長黃忠實少將於13時20分前往縣警察局3樓禮堂聽取演習簡報，民防總隊副總隊長蔡水游、縣警局長廖高江、民政處長蔡西湖、消防局長呂英華、金門縣後備服務中心主任許澤鑫等人參加，另內政部警政署警務正喻照麟等人擔任本次演習評核官，簡報結束後一行人隨後在縣警局勤務指揮中心視導防情傳遞與警報發放。

羅籝洋在演習結束後表示，此次演習在各單位分工配合下，無論防情傳遞、警報發放、交通管制、疏散避難、災害搶救及災民救濟分站開設等演練都做得很確實，是一次很成功的演習，甚至可以作為「全國的典範」，他特別代表統裁部頒發加菜金，慰勉參與演習單位之辛勞，由廖高江代表接受。

金門縣警局表示，此次萬安45號演習，是假想金門地區猝然遭受敵飛彈等襲擊，由軍、警等防情單位實施防情傳遞與警報發放，金門地區所有部隊、機關、學校及全體民眾都配合實施30分鐘的防空疏散避難演練，藉以提升全民敵情警覺，強化本縣全民防空戰備能力，及因應空襲突發狀況時，能確保民眾生命及財產安全。