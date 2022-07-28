影／萌經濟興起！漢來三麗鷗主題房夯 Hello Kitty等相陪

高雄漢來大飯店「三麗鷗主題房」今天公開亮相，並帶領大家開箱10間風格別出心裁的主題房。漢來與三麗鷗8個人氣明星合作，打造整層樓主題房，包括Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴，每個肖像都有專屬風格房間，從梯廳、廊道，到房間所有家具擺飾，都是打卡熱點。

高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，疫情影響讓國旅變成觀光市場主流，漢來斥資改造夢幻主題樓層，帶動國旅市場新格局。房間設計是重頭戲，推開門就開始進入三麗鷗大明星世界，主題造型床頭板是房間靈魂所在，壁面圖騰則是故事延伸，搭配沙發、床頭櫃、床旗都呼應角色系列舖陳，天花板與壁面空間也加裝造型燈飾巧思布置，浴室裝飾也與臥室相呼應，淋浴間玻璃、掛畫都有各大明星的蹤影。

陳素娟說，10間不同風格的主題房擄獲的不只少女心，也適合情人、閨蜜、與親子家庭等各客層對象。除了匠心獨具的房間設計，周邊商備品也很精彩，加入限定版的角色圖案設計令人愛不釋手。包括客人入住的房卡和房卡套、迎賓卡片，盥洗用品和沐浴用品系列，連洗衣袋也有可愛圖騰的蹤跡，另外礦泉水、咖啡包以及信紙、明信片與文書封套，處處細節可愛，通通可讓房客帶回家珍藏留念。

三麗鷗公司營運長李明勳表示，疫情時代萌經濟興起，市場差異化非常重要，漢來大飯店「三麗鷗主題房」每間都獨一無二。