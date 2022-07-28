紓解高雄大順商圈車流 高市府將建龍德橋

高雄大順商圈因好市多、義享天地等大型購物廣場陸續進駐，人潮車潮日愈來愈多，高市府為紓解交通壅塞情形，工務局今年9月將啟動龍德新路東延工程，新建一座跨越愛河，長190公尺，寬26公尺的龍德橋，串聯民族一路至博愛路。

大順商圈目前有義享天地、好市多及興建中的富邦凹子底開發案，輕軌也即將駛入大順路，高市府今年4月先拓寬龍德新路，路寬拓增為26公尺，今年9月要再啟動龍德新路東延工程，將龍德新路延伸至河堤南路，待河堤南路以東的市地重劃區開發後，串聯民族一路至博愛路，變成商圈東西向道路。

高市工務局新工處表示，龍德新路東延工程，總經費3.17億元，含新建一座跨越愛河的橋梁，另博愛路將打通至新德路，雙向各配置4車道，工程日前已發包，預計今年9月開工，預計後年3、4月間完工，屆時龍德新路可貫穿博愛路、自由一路再銜接至民族一路。