黃捷揭「假乳癌電訪真性騷」 高市衛生局自清

高雄市出現男子假冒衛生局員工打電話給女性做婦癌問券，談話過程卻提問「罩杯大小」、「有沒有性行為」等與乳癌毫無相關的問題。市議員黃捷說，台北、台南、高雄等地都有人接過類似騷擾電話，一定要揪出這個假借政府名義的乳房噁狼。高市衛生局指出，目前沒有進行婦癌問卷電訪，也不會電話詢問民眾私密問題，若接到騷擾電話請拒絕回答並撥打110報案。

議員黃捷接獲一名女性指控，7月22日下午接獲自稱衛生局委託問券調查來電，一名男子在電話中詢問乳癌與子宮癌的相關問題，起初帶著半信半疑回答，但後來對方要求她自做乳房觸診，又問胸圍多大、胸形是堅挺或下垂、有沒有外擴，以及一周幾次性行為等奇怪問題。