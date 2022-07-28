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黃捷揭「假乳癌電訪真性騷」 高市衛生局自清
高雄市出現男子假冒衛生局員工打電話給女性做婦癌問券，談話過程卻提問「罩杯大小」、「有沒有性行為」等與乳癌毫無相關的問題。市議員黃捷說，台北、台南、高雄等地都有人接過類似騷擾電話，一定要揪出這個假借政府名義的乳房噁狼。高市衛生局指出，目前沒有進行婦癌問卷電訪，也不會電話詢問民眾私密問題，若接到騷擾電話請拒絕回答並撥打110報案。
議員黃捷接獲一名女性指控，7月22日下午接獲自稱衛生局委託問券調查來電，一名男子在電話中詢問乳癌與子宮癌的相關問題，起初帶著半信半疑回答，但後來對方要求她自做乳房觸診，又問胸圍多大、胸形是堅挺或下垂、有沒有外擴，以及一周幾次性行為等奇怪問題。
黃捷在跟衛生局確認後，確認高雄市衛生局沒有進行相關問卷，也絕不會問這些問題。黃捷說，從2016年到2021年，在台北、台南、高雄，都有人接過類似的電話，甚至問「會不會高潮」、「每週自慰次數」等近乎性騷擾的內容；女性朋友請小心，若接到類似電話，務必記下電話並錄音，直接報警或私訊，她要為大家揪出這個假借政府名義的乳房噁狼。
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