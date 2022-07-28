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「么嘍正傳」屏東演出 孫翠鳳首次擔綱反派男主角

中央社／ 屏東縣28日電

明華園總團30、31日將在屏東藝術館演出「么嘍正傳」首部曲，當家台柱孫翠鳳首次擔綱反派男主角，率領新生代強將在舞台上共同飆戲。

屏東縣政府指出，「么嘍正傳」是國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國9年前為提拔新生代演員量身打造青春劇作，戲中每個小角色都有自己故事，可以一覽新生代強將精彩演出。節目將會在氣勢如虹吶喊聲中，揭開一場激烈滅寨之戰和埋藏多年的歷史陰謀。

為了給屏東最堅強的陣容，明華園總團浩浩蕩蕩帶上國家劇院級的重裝設備，演員也是一時之選，包括孫翠鳳的2名女兒，陳昭婷挑戰分飾2角，飾演外號「天蠍」的女強人四寨主和單純可愛的一縷幽魂「粉腸」。

明華園團長陳勝福表示，用20年磨一劍做傳承培養青年人才，如今這把劍越磨越利，開始綻放光芒，「么嘍正傳」首部曲是明華園總團近百年老字號，展現傳承軟實力的代表作。

孫翠鳳說：「難得演反派，還是這麼強大的大佬級人物，覺得很過癮」，藉由演出提攜優秀的年輕演員，對傳統戲劇的未來發展是很好的事情，與新生代從排練就開始激盪激烈火花，台上在飆戲，相信台下也會看得很入戲。

屏東縣政府文化處發布新聞稿表示，「么嘍正傳」首部曲原定要為整建落成的屏東藝術館第一棒開箱，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延宕，將在30日晚上7時30分及31日下午2時30分共2場次演出，購票請洽兩廳院售票系統OPENTIX。

屏東縣政府 明華園 藝術館

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