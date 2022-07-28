小琉球爆量遊客致用水爆表 水公司破天荒啟動分區供水

屏東小琉球是夏日旅遊和水上活動勝地，疫情趨緩加上國旅補助上路，本月中旬起爆出遊客大量，假日約萬人登島，日用水量突然增至7000多噸，超過1天最大6800噸儲水量負荷，造成不少區域水壓降低，台灣自來水公司破天荒於18日起啟動全島分區供水，周二至周四分成3區輪流停水1天，周五至周一正常供水，因應遊客太多導致供水不足。

屏東離島小琉球，往返本島搭船只需約20分鐘航程，因國外旅遊尚未完全恢復，暑假旅遊旺季又有國旅補助加持，在疫情趨緩後，是不少民眾離島旅遊首選，暑假民宿一房難求，爆量遊客也讓全島用水量「爆表」；自來水公司屏東區營業處副處長李偉立說，過去不曾發生，分區供水是不得已的因應措施，預估持續到暑假結束。

他說，小琉球民生用水是透過海底管線送水至島上4座配水池儲放，每日送水量為5000至6000公噸，最大蓄水量6800公噸，暑假期間因遊客量爆增，日用水量達7000公噸，供水量不及使用量下，4座配水池均處於低水位狀態，和地方討論後，決定啟動全島分區供水，將對用戶的影響降至最低，會視用水量持續滾動調整。

水公司屏東區營業處說，小琉球設籍人口約1.2萬人，實際住民約一半，以登島遊客6000人估算，最高蓄水量6800公噸仍夠用，若萬人登島將不敷所需；目前供水海底管線有2條，因應不斷增加的旅遊人潮，水公司已進行第3條海底管線的評估作業，經費高達10億，另島上也將建構2座5000公噸蓄水池，完工後可滿足用水需求，但粗估要再2年，希望民眾節約用水，共體時艱。