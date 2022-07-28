高市A1事故降幅六都第一 市府：持續改善交通瓶頸

高市交通局公布高雄A1數據，去年A1死亡事故188人，較109年減少12人，減少幅度6%，降幅為六都第三。交通局表示，如果以近3年增減幅而言，A1死亡人數較108年時期減少12人，連二年均呈下降趨勢，是六都中唯一連年減少的直轄市。

交通局表示，市府推動4E（安全工程、教育宣導、執法監理及全民參與）防制策略，交通局也持續辦理易肇事地點會勘，加速改善行車環境。市府重大活動諸如大學校長座談、區長大會等均由副市長領軍進行交安工作報告及宣導，對於道安工作重視較往年提高。

為解決交通瓶頸路段，上周交通局調整中正一路（高速公路東側，鳳山往高雄方向）車道配置，取消外側機車道調整為右轉車道，由內至外為2直行車道、1機車專用道及1右轉車道。

交通局表示，過去中正路東西向同時有三股車流爭搶匯入國1北上匝道導致路口紓解差，需壓縮其他行向延長給東向車流較多通行時間以避免回堵。

有民眾表示，目前右轉車道上有中正高中公車站牌，站牌離道路設施變換處太近，如有公車停靠會影響用路人視距，車流交織易造成事故，建將公車站移位。

交通局指出，高雄市幅員面積為六都之冠，是一個新北加三個台北市大。有港口及多個重工業園區，交通運具以機車為主，大型車登記數2萬6614輛也是全國最多。在大小車混合車流情境下，高雄道安團隊持續致力於各項道安精進作為事故以降低交通事故風險，死亡事故連二年下降是六都唯一。

依據WHO統計每十萬人交通事故死亡數評估標準，高雄A1人數為每十萬人6.8人，六都第三。110年A2受傷事故件數5萬4千餘人，較109年下降3031人，每十萬人A2為1801人，六都第四，數據顯示110年高市道安成績改善幅度極大。

交通局長張淑娟補充，交通安全有賴建立風險意識與全民參與，市府努力推動「交通安全新文化」，宣導交通事故的風險與防制作為，並與民間機構合作推廣交通安全活動，為了就是希望提升市民在交通安全的風險意識。