趕上高雄愛河療育熱潮 綠營新人推出Q板競選看板

迎接2022台灣文博會，無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔等療育感十足的高雄原創人氣貼圖陸續在高雄愛河亮相，民進黨高市議員參選人黃彥毓趕上這波圖像角色風潮，近日將他與市長陳其邁的Q版人像製作選舉看版。黃毓彥強調，並非長得不好看才出此下策，而是刻意不用照片，增添趣味與加深選民印象。

台灣文博會8月5日開幕，為響應高雄市政府使用原創IP將愛河打造成「聊療漂漂河」，前鎮小港區市議員參選人黃彥毓邀請高雄在地設計師操刀，陸續在街頭張掛喜感風格的Ｑ版人像看板。

黃彥毓說，他是第一個在高雄不放自己的照片的參選人，不是因為長得不好看不想放，但即使是放上真實照片，打照面時還是會被選民質疑修很大，看板照片似乎跟本人不太一樣，既然如此乾脆改放Ｑ版照片，反而產生趣味性。