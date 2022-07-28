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2.5億由市府全額支出 高雄岡山運動中心今動工

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄「岡山運動中心」市府今天舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄「岡山運動中心」市府今天舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影

高雄市政府今年3月公布「岡山運動中心」興建消息與模型，今天由市長陳其邁主持動土典禮，陳致詞時說，這半個月就來岡山6次，從五甲尾滯洪池、樂購廣場、高醫上樑等，就是期盼民生活更便利，他還說，這座運動中心2.5億元總經費由市府全額支出，預計2024年完工。

市府考量，居民運動風氣盛行，岡山人口近10萬人，為北高雄人口密集區，便選在岡山文化園區內的精華地段設置岡山運動中心；運發局表示，岡山運動中心也是首座與文化局跨局處合作打造的運動中心。

運發局指出，岡山運動中心館內包含溫水游泳池、包含1座籃球場及6面羽球場的綜合球場、健身中心及商業空間等，提供居民多元運動服務，總樓地板面積為4492.9平方公尺；外觀設計採岡山在地特色的空軍軍機及籃籗會竹編意象，同時優化既有的滑冰場，鄰近87期重劃區、棒球場、捷運岡山站及商圈。

市府表示，岡山運動中心3月公布建築模型，4月完成規畫設計，並在今天舉辦動工典禮，總經費2.5億元，預計2024年12月完工。

陳其邁說，前兩年運動中心設置上時間有慢了一點，因此，在他上任後，盼能在最短時間廣設運動中心；他還說，這一個半月來第6次岡山，除五甲尾滯洪池，包括樂購廣場、高醫上樑或行政中心重新規畫，都希望民眾生活便利。

陳其邁2018年競選市長拋出任內完成10座運動中心政見，就任後，盤點資源及空間採完善既有運動園區、活化現有空間、新建體運動場及媒合校園空間等策略，目標從10座增至13座。

高雄「岡山運動中心」今天舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄「岡山運動中心」今天舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄「岡山運動中心」市府今天舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄「岡山運動中心」市府今天舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄「岡山運動中心」市府今天舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄「岡山運動中心」市府今天舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今年3月公布「岡山運動中心」興建消息與模型，今天由市長陳其邁主持動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今年3月公布「岡山運動中心」興建消息與模型，今天由市長陳其邁主持動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄「岡山運動中心」市府今天舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄「岡山運動中心」市府今天舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
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岡山 陳其邁

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