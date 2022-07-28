金湖鎮九宮格活動浪漫登場 邀遊客來新景點拍照拿好禮

金湖鎮公所推出的九宮格活動，每年都引起廣大迴響， 金湖鎮長陳文顧今日宣布活動將於7月30日開跑至10月2日止，活動為期2個月，民眾只要完成3條連線的任務，就可以輕鬆獲得好禮，最大獎有機車、飛利浦55型電視、iPhoneSE手機、switch等好禮。

金湖九宮格暨陳景蘭洋樓裝置藝術啟動記者會今天上午在陳景蘭洋樓舉行，包括陳文顧、鎮民代表會主席蔡乃靖、副主席林麗芬、代表蔡建偉、李秀華、林嘉森、陳秀卿、洪海水、蔡建立及各里都到場參與。

陳文顧表示，此次除了九宮格活動外，另外在陳景蘭周邊結合了現地及鄰近海邊的優勢，設置了一系列新的打卡裝置藝術，讓民眾有耳目一新的感覺；至於每年大家期待的九宮格活動，就是要讓民眾有吃有喝又有玩，希望能藉由活動及打卡點吸引遊客前來金湖觀光消費，打造出吃喝玩樂在金湖之美名。

活動於7月30日開跑至10月2日止，民眾必須先到金湖鎮公所服務台領取九宮格挑戰卡，每人限領一張，需攜帶身分證正本及臉書或ig帳號認證完畢才可獲得九宮格連線卡，接著前往各點打卡及蓋章，凡完成3條連線可獲贈50元購物券、4條連線可獲贈100元購物券、5條連線可獲贈200元購物券，九宮格全部連線可再獲贈摸彩券一張。

此次活動九宮格內容除了找出隱藏版景點外，公所為了振興地方經濟及活絡地方產業，也另外邀請商家一同配合活動，今年總共有129家商家一同參與其中；另外景點為：仿墓射口、裝置藝術-戀愛成功、黃海堡、三哨戰車、金湖轄區內精神標語-毋忘在莒、植物園-莊敬自強牆面。

金湖鎮公所表示，今年在陳景蘭洋樓周邊做了幾座大型裝置藝術供民眾打卡拍照，包括有「山海景觀-吊籃」、「戀戀心鎖牆」、「南瓜馬車+月光球」等；其中的「鑽石拱門」，相當吸睛，作品設置於園區入口處，鑽戒為浪漫、愛情的經典元素，將鑽戒設計為拱門，期待每對情侶、夫妻穿越拱門後，可長長久久、永遠地攜手走下去。

另外，「戀愛成功印章」，設計以印章為元素，藉此象徵愛情的永恆性，而印章上的文字❤️「戀愛成功」，更是對來訪此地的民眾們的祝福。