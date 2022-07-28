快訊

工人誤畫「電流急急棒」路面版 特斯拉全自動駕駛結局驚人

中暑第一件事不是送醫！醫師教先做這幾件事快速降溫

林智堅團隊：余正煌論文有三大突兀 證明林智堅為原創

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年跨越文化賦歸！高雄迎回黃土水所塑山本悌二郎銅像

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
台日簽署MOU。圖／駐日台灣文化中心提供
台日簽署MOU。圖／駐日台灣文化中心提供

高雄市政府昨天在駐日代表謝長廷代表見證下，與日本佐渡市簽署文化交流MOU，高雄將由佐渡市迎回由台灣重要雕塑家黃土水所雕刻的山本悌二郎銅像。原件將由高雄市立美術館典藏修復外，並翻製銅像立於橋仔頭糖廠社宅事務所玄關原址，接延續1929年歷史文化風貌，是高雄文化資產保存的一大盛事。

1901年創建的橋仔頭糖廠，是台灣第一個現代化糖廠，開啟台灣的製糖工業。製糖工業是日治時台灣經濟的翹楚，可以說是當時的「護國神山」，2008年橋仔頭糖廠全區公告登錄為文化景觀。

山本悌二郎參與橋仔頭糖廠探勘選址、興建督工到營運糖廠，所以1929年在地仕紳為紀念當時已升任日本農林大臣的山本，將雕塑大師黃土水製作的石膏胸像翻製成銅像，立於社宅事務所的玄關。1959年銅像被送回山本的故鄉佐渡市，放置於真野公園內。

去年12月高雄市長陳其邁與謝長廷共同會勘橋仔頭糖廠，希望促成銅像可以返回高雄，再現高雄百年文化歷史風華。

陳其邁致信予佐渡市表達高雄市希望讓銅像賦歸的期待，歷經半年密集磋商，昨由謝長廷代表因疫情無法出席的高雄市政府，與佐渡渡邊龍五市長簽署MOU，敲定將山本的銅像迎回高雄事宜。

陳其邁表示，感謝謝長廷促成此次合作，山本悌二郎銅像賦歸，除了原件將長久典藏於高雄市外，並將複製翻模置於橋仔頭糖廠與佐渡市真野公園兩地原址，讓屬於台灣的歷史、屬於佐渡市民的記憶，持續延續了新的生命意義，也彰顯高雄對於歷史文化的重視。

渡邊市長在簽署MOU時指出，佐渡出身的山本悌二郎對於台灣的近代化有所貢獻，此次合作是對外公開徵求佐渡市民意見，最終順應民意促成了此次的銅像返台，希望藉此傳承讓台日未來的世世代代，共同守護這份珍貴的歷史記憶。

山本的銅像於MOU簽署後進行搬遷回台，高美將派員前往日本佐渡進行專業的移置工作，並於返台後啟動典藏與翻製的工作，計畫今年底讓銅像賦歸於橋仔頭糖廠，接續高雄百年糖廠的新生命。

位於佐渡市的山本銅像。圖／駐日台灣文化中心提供
位於佐渡市的山本銅像。圖／駐日台灣文化中心提供
1929年山本悌二郎銅像於橋仔頭糖廠揭幕。圖／高雄市文化局提供
1929年山本悌二郎銅像於橋仔頭糖廠揭幕。圖／高雄市文化局提供
駐日代表謝長廷（左）代表高雄市與佐渡市簽署MOU。圖／駐日台灣文化中心提供
駐日代表謝長廷（左）代表高雄市與佐渡市簽署MOU。圖／駐日台灣文化中心提供
1929年山本悌二郎銅像於橋仔頭糖廠揭幕。圖／高雄市文化局提供
1929年山本悌二郎銅像於橋仔頭糖廠揭幕。圖／高雄市文化局提供

高雄市長 謝長廷 日本

延伸閱讀

柯文哲認了突然取消重陽金是錯的 爆氣這人提了還跑掉

謝長廷：安倍家屬為賴清德延遲入殮 賴獲同意拍照留念

遭控未陪賴副總統赴安倍家祭 謝長廷說明

金美齡批謝長廷缺席 謝系嗆「幼稚」金硬拉賴進場反成困擾

相關新聞

百年跨越文化賦歸！高雄迎回黃土水所塑山本悌二郎銅像

高雄市政府昨天在駐日代表謝長廷代表見證下，與日本佐渡市簽署文化交流MOU，高雄將由佐渡市迎回由台灣重要雕塑家黃土水所雕刻...

臺灣國際文化創意產業博覽會首移師高雄 盼帶產業發展

30條旅遊「遶境路線」、500家IP及文創品牌，亞洲最大的文創盛事「臺灣國際文化創意產業博覽會」（台文博）11年來首度移師高雄。文化部長李永得與高雄市長陳其邁27日共同預告，台文博8月5日將於高雄開幕，配合上嘉義、馬祖兩大地方場館，讓民眾體驗城市美好，盼開拓國際市場。

高雄清潔隊臨時人員 獎金再調升

高雄市長陳其邁宣布309名臨時清潔人員明年起獎金從4千元加碼至5千元，端午、中秋出勤「加一補一」，下月將發送高雄特色專屬...

台灣文博會首移師高雄 8月5日展出

2022台灣文博會首度離開台北、8月5日移師高雄舉辦。高雄市長陳其邁昨赴台北參加展前記者會，認為文博會應從台灣各角落出發...

金門縣府攜手六福村 打造野生動物保育基地

莊福文教基金會攜手金門縣府昨辦「金門縣野生動物保育研究基地」揭牌啟用，未來將成研究團隊的研究住宿空間與交流平台，開放動物...

鵝鑾鼻公園 先修繕老舊賣店

墾管處2017年斥資上億元改建鵝鑾鼻公園老舊賣店，隔年施工意外發現貝製器具和石棺，依文資法規定停工，後續挖掘出大量史前遺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。