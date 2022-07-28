百年跨越文化賦歸！高雄迎回黃土水所塑山本悌二郎銅像

高雄市政府昨天在駐日代表謝長廷代表見證下，與日本佐渡市簽署文化交流MOU，高雄將由佐渡市迎回由台灣重要雕塑家黃土水所雕刻的山本悌二郎銅像。原件將由高雄市立美術館典藏修復外，並翻製銅像立於橋仔頭糖廠社宅事務所玄關原址，接延續1929年歷史文化風貌，是高雄文化資產保存的一大盛事。

1901年創建的橋仔頭糖廠，是台灣第一個現代化糖廠，開啟台灣的製糖工業。製糖工業是日治時台灣經濟的翹楚，可以說是當時的「護國神山」，2008年橋仔頭糖廠全區公告登錄為文化景觀。

山本悌二郎參與橋仔頭糖廠探勘選址、興建督工到營運糖廠，所以1929年在地仕紳為紀念當時已升任日本農林大臣的山本，將雕塑大師黃土水製作的石膏胸像翻製成銅像，立於社宅事務所的玄關。1959年銅像被送回山本的故鄉佐渡市，放置於真野公園內。

去年12月高雄市長陳其邁與謝長廷共同會勘橋仔頭糖廠，希望促成銅像可以返回高雄，再現高雄百年文化歷史風華。

陳其邁致信予佐渡市表達高雄市希望讓銅像賦歸的期待，歷經半年密集磋商，昨由謝長廷代表因疫情無法出席的高雄市政府，與佐渡渡邊龍五市長簽署MOU，敲定將山本的銅像迎回高雄事宜。

陳其邁表示，感謝謝長廷促成此次合作，山本悌二郎銅像賦歸，除了原件將長久典藏於高雄市外，並將複製翻模置於橋仔頭糖廠與佐渡市真野公園兩地原址，讓屬於台灣的歷史、屬於佐渡市民的記憶，持續延續了新的生命意義，也彰顯高雄對於歷史文化的重視。

渡邊市長在簽署MOU時指出，佐渡出身的山本悌二郎對於台灣的近代化有所貢獻，此次合作是對外公開徵求佐渡市民意見，最終順應民意促成了此次的銅像返台，希望藉此傳承讓台日未來的世世代代，共同守護這份珍貴的歷史記憶。