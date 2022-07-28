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原愛國婦人會館「美力年代」展 渡邊直美跨海參展

中央社／ 高雄28日電

迎接2022台灣文博會及台灣設計展，高市府舉辦系列活動，其中原愛國婦人會館8月4日起舉辦「Ms. Perfume美力年代」展覽，探討當代女性創作，台日混血藝人渡邊直美也跨海參展。

2022台灣文博會及台灣設計展將於8月、10月在高雄舉行，高市府也響應發起「台灣設計，設計台灣」系列活動，預告將打開哈瑪星等6處歷史場景，並規劃「文博遶境」遊程，邀民眾探索高雄發展歷程和城市風貌。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，曾是1931年高雄港勢展覽會第4會場的原愛國婦人會館，8月4日起將舉辦「Ms. Perfume美力年代」展覽，跨領域探討當代女性創作，渡邊直美也以攝影作品跨海參展。

文化局表示，展覽邀請了包括渡邊直美及王怡方、王榆鈞、古乃方、李君慈、周依、吳怡蕙、張琇涵、程仁珮、卓彥廷等藝術家，以跨視覺、嗅覺、聽覺及互動的感官創作，從多元面向綻放藝術設計魅力。

高雄市副市長史哲表示，原愛國婦人會館作為1931年高雄港勢展覽會第4會場，如今2022年台灣文博會及台灣設計展2大文化盛會齊聚高雄，將以展覽打開歷史之門，並在致敬歷史的同時，以無限創造力與世界對話。

文化局 高雄港

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