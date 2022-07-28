文博會首度移師高雄 陳其邁:換一個角度從高雄看世界

「台灣習慣從台北看世界、希望能換一個角度從高雄看世界。」2022台灣文博會首度離開台北、8月5日移師高雄舉辦。高雄市長陳其邁今赴台北參加展前記者會，認為文博會應從台灣各角落出發、用不同觀點分享台灣在地文化的力量。文化部長李永得則表示，文博會會討論未來是否用移動的方式到不同城市舉辦，呼應本屆文博會的主題「群島共振 」，透過不同縣市的力量振作整座島嶼。

2022台灣文博會將於兩大場館舉行，高雄流行音樂中心的「文化策展區」於8月5日率先開跑，高雄展覽館的「品牌商展區」則於8月10日盛開展。其中主題館規劃了「環島運動場」、「島嶼大飯店」及「寶島冰菓室」三大主題；另外還有城市串連的「嘉義館」（嘉義市）、「馬祖館」（連江縣）兩大地方館，以及「工藝館」和「響應館」。

由總策展人林昆穎所策劃的主題館分區「環島運動場」，強調每個人都是一座島嶼，當島嶼彼此碰撞時，「你的創造將成為我的體驗」，共振出台灣的壯闊文化。2樓的「島嶼大飯店」，邀請大家在大廳欣賞各地藝術家駐地創作的直播連線，並提供需事先預約的15分鐘「客房服務」欣賞藝術家的即時共演。

「寶島冰菓室」則帶大家認識寶島冰食材、探究冰品製程、聆聽冰音、欣賞冰器，並透過即時連線深入台灣冰店現場，更可以在戶外區實地享用各式冰棒、冰飲、冰淇淋，以五感探索台灣的食冰文化。高雄市政府還在展期間開啟愛國婦人會館等6大歷史空間，邀請民眾欣賞建築美學與回望城市歷史，並規劃串連周邊店家推出各項主題遊程。

李永得表示，此次台灣文博會是辦理10年後首次的「移動」，吸引近500個文創品牌及業者參加、其中近4成來自中南部。陳其邁表示，1931年高雄便曾舉辦「高雄港勢展覽會」，提出「以台灣的高雄，邁向世界的高雄」的口號。此次也延續當時的精神，用高雄的視野看台灣城市的現代化與定位，讓台灣文化更在地與多元。

台灣設計研究院張基義院長表示，文博會已經是亞洲地區最大的文化盛事，從早期的展覽，變成主體的文化論述、商展合一，到今年用不同的視角移展至高雄，透過全新的體驗，民眾可搭乘輕軌體驗高雄美麗的海灣，串聯兩大展區。

林昆穎表示，這兩年受限於疫情、大家更樂意觀注腳下的土地，年輕人也嘗試從數位轉回實體世界、傾聽長輩的故事。希望透過文博會讓大家願意出門走讀、促成新舊世代的融合。總策展顧問龔書章表示，希望透過移動、讓文化形成循環的關係。