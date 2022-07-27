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大林蒲遷村 居民：即使會搬走也不願家園承受更多汙染

聯合報／ 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
大林蒲遷村議題談了多年，進度牛步化，該選區市議員參選人看板紛紛主打「爭取遷村權益」。記者王慧瑛／攝影
大林蒲遷村議題談了多年，進度牛步化，該選區市議員參選人看板紛紛主打「爭取遷村權益」。記者王慧瑛／攝影

高雄市長陳其邁本月30日將主持大林蒲遷村案第3次說明會，遷村權益促進會醞釀發動陳抗。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天到大林蒲和居民座談，柯說，遷村前市府不該忽略當地基礎建設，也不能讓居民有委屈離開故鄉。

陳其邁強調，大林蒲遷村計畫，從他前年上任後便積極處理，府內會議、與中央協調、對居民溝通等，他親力親為，努力凝聚最大共識，保障居民居住權、財產權，遷村牽涉層面多，居民提出的訴求，市府持續和中央協商、爭取，一定找出最佳方案，讓居民歡喜搬新厝。

國民黨市議員陳麗娜今天陪柯志恩走訪大林蒲，陳麗娜說，昔日紅毛港遷村有成立「遷村策進委員會」，各方代表定期開會，反觀大林蒲遷村卻是政府說了算，只開大型說明會，每人發言3分鐘，「市長也不一定針對問題回覆」。陳認為，說明會流於讓民眾吐心聲，無法有效解決問題，曾要求做社會影響評估，也未得到回應。

「我本來是民進黨員，遷村這樣搞我真的無法再支持民進黨！」鳳森里前里長陳清水氣憤地說，紅毛港遷村後有經濟弱勢者淪為街友，「能不擔心嗎？」希望政府能給弱勢者450萬元安置費，這筆錢可用來向政府買地、蓋屋，至少擁有自己的房。

大林蒲居民張棋榮說，目前遷村方案恐讓經濟弱勢者被推向更邊緣，「留在原地至少有個房子住，若要遷村，光花錢向政府買地補足坪數就要背債了。」

大林蒲基督長老教會幹事吳岳峰說，多數人支持遷村，一坪換一坪條件比紅毛港更好，大林蒲居民長期承受重工業汙染，要求空汙補償費不過分。

「遷村談了很久，這幾年才開始動起來！」吳岳峰說，新材料循環園區計畫加速大林蒲遷村進度，地方擔心這是包裝過的重工業，「即使我們會搬走，也不希望家園承受更多汙染。」

大林蒲地區遷村權益促進會理事長黃琨育說，外界覺得居民要求得很高，是否站在大林蒲立場想想，居民長期忍受重工業汙染，造就台灣經濟奇蹟，算一下政府徵收大林蒲、紅毛港土地蓋工廠的獲利，加上未來新材料循環園區收益，「就能理解我們要求真的不過分！」

高雄市政府本月30日將到大林蒲辦遷村說明會，國民黨高雄市長參選人柯志恩（右一）今天下午到地方和居民交流意見，柯強調，她當市長一定做足溝通，不會讓居民帶著委屈被迫離開故鄉。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府本月30日將到大林蒲辦遷村說明會，國民黨高雄市長參選人柯志恩（右一）今天下午到地方和居民交流意見，柯強調，她當市長一定做足溝通，不會讓居民帶著委屈被迫離開故鄉。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府本月30日將到大林蒲辦遷村說明會，國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）今天下午到地方和居民交流意見。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府本月30日將到大林蒲辦遷村說明會，國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）今天下午到地方和居民交流意見。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府本月30日將到大林蒲辦遷村說明會，國民黨高雄市長參選人柯志恩（右一）今天下午到地方和居民交流意見。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府本月30日將到大林蒲辦遷村說明會，國民黨高雄市長參選人柯志恩（右一）今天下午到地方和居民交流意見。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）今天在競選團隊發言人陳麗娜（左）陪同下，至大林蒲拜會地方人士。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）今天在競選團隊發言人陳麗娜（左）陪同下，至大林蒲拜會地方人士。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）今天在競選團隊發言人陳麗娜（中）陪同下，到大林蒲拜會地方人士，左是大林蒲地區遷村權益促進會理事長黃琨育。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）今天在競選團隊發言人陳麗娜（中）陪同下，到大林蒲拜會地方人士，左是大林蒲地區遷村權益促進會理事長黃琨育。記者林巧璉／攝影
高雄市政府本月30日將到大林蒲辦遷村說明會，國民黨高雄市長參選人柯志恩（右一）今天下午到地方和居民交流意見。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府本月30日將到大林蒲辦遷村說明會，國民黨高雄市長參選人柯志恩（右一）今天下午到地方和居民交流意見。記者王慧瑛／攝影
大林蒲遷村議題談了多年，進度牛步化，該選區市議員參選人看板紛紛主打「爭取遷村權益」。記者王慧瑛／攝影
大林蒲遷村議題談了多年，進度牛步化，該選區市議員參選人看板紛紛主打「爭取遷村權益」。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左四）今天下午到大林蒲和居民座談，柯說，遷村前市府不該忽略當地基礎建設，也不能讓居民有委屈離開故鄉。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左四）今天下午到大林蒲和居民座談，柯說，遷村前市府不該忽略當地基礎建設，也不能讓居民有委屈離開故鄉。記者林巧璉／攝影
大林蒲地區遷村權益促進會理事長黃琨育說，居民爭取空汙補償、安置補償金，市長及立委卻沒協助出聲爭取，讓人失望。記者王慧瑛／攝影
大林蒲地區遷村權益促進會理事長黃琨育說，居民爭取空汙補償、安置補償金，市長及立委卻沒協助出聲爭取，讓人失望。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）今天在競選團隊發言人陳麗娜（左）陪同下，至大林蒲拜會地方人士。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）今天在競選團隊發言人陳麗娜（左）陪同下，至大林蒲拜會地方人士。記者林巧璉／攝影

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