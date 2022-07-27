遭質疑財政危機 金門縣府：短絀在可控範圍

金門縣政府今天表示，3年來縣庫短絀金額控制在每年新台幣20億元額度內，待疫情難關過後，各類短收的權利金與租金、金酒公司營收預估逐步恢復疫前水準，有助改善整體財政。

縣府傍晚發布新聞稿說明，近來坊間透過社群通訊軟體謠傳縣府財政出現危機，縣庫存款從160億花到剩下30億，「再1年就會破產、老人年金就沒有了」，與事實不符，意圖造成民眾恐慌，因此縣府特別澄清。

財政處表示，金門縣自107年起歲入就小於歲出，主因是重大建設、社福和教育支出，107年總決算「累計餘絀」為149億餘元，110年83.1億元，若僅引用年中某月分的收支餘額，將無法真實反應縣庫先行墊付各類中央應撥入款項，以及金酒公司捐贈金額多集中在年底繳庫的動態預算執行變化。

縣府表示，近年收支呈現短絀額度都在可控範圍內，如107年決算收支短差已達17.7億元，108至110這3年每年收支短差金額約為14.5億、31億與19.8億元，累積約65.3億。

其中，109年因首次面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急劇升溫，當年免稅銷售通路嚴重受創導致金酒公司捐贈、權利金與許可費不得不分別短收6.5億及3億元，也須同時增加防疫紓困振興等支出約3億元外，都可控制在相當範圍，因此短絀金額控制在每年20億元額度內，與107年度短絀相當。

財政處進一步表示，最近3年扣除109年的非預期性疫情爆發的12.5億元收支衝擊外，每年短差金額約近19億，根本原因是主要支出為延續性的每年度重大社會福利的現金發放造成。

縣府表示，疫情難關過後，各類短收的權利金與租金，以及金酒公司營收預估將逐步恢復疫前水準；各項重大公共投資的投資效益也將浮現些，這將有助於整體財政收支改善，發揮「以建設支援財政」的功能。