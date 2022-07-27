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高市議會舊址閒置 預計年底招商活化

中央社／ 高雄27日電
高雄市議會舊址。聯合報系資料照片／記者林巧璉攝影
高雄市議會舊址。聯合報系資料照片／記者林巧璉攝影

高市都市計畫委員會今天審議通過左營高鐵科技之心、舊市議會劃定都市更新地區及捷運黃線Y15站聯合開發等變更案；其中閒置已久的高市議會舊址，擬以都更方式活化，預計年底招商。

高雄市副市長林欽榮今天主持第104次都市計畫委員會，審議通過左營高鐵科技之心、舊市議會劃定都市更新地區及捷運黃線Y15站聯合開發等變更案。

都發局會後新聞稿表示，市府經與財政部國產署等相關單位協調，推動周邊國有土地再開發利用，以「左營高鐵科技之心」為發展定位，將位於高鐵站西側轉運專用區及廣場（兼供停車場）用地，面積合計約2.4公頃土地變更為商業區。

左營高鐵站周邊國有土地再開發利用案，預計明年以公辦都市更新方式辦理招商開發，希望向北串聯S形產業廊帶，向南延續市區商業發展。高市都委會並要求原有轉運機能及停車空間，應於未來商業區開發時一併納入規劃。

此外，高雄市議會舊址閒置至今，市府也擬以都市更新方式，進行整體空間規劃與改善，預計今年底招商引入民間資金，積極活化公有資產。

高雄捷運黃線路線總長約22.91公里，設置23座車站，預計民國117年完工通車；其中Y15站位於亞洲新灣區，鄰近高雄港埠旅運中心、高雄展覽館、新光公園等重要設施，具捷運聯合開發潛力。

都發局表示，市府為加速Y15站周邊土地開發利用辦理土地開發，將停車場用地變更為特定經貿核心專用區，並將原有227席停車空間納入未來建築規劃，及留設15公尺綠地（兼供道路使用）用地作為輕軌路廊及行人通行。

都發局指出，開發後可提供周邊轉乘、餐飲、商業發展及輕軌路廊等服務機能，也挹注捷運建設經費，提升軌道運輸效益。

高鐵 捷運 都市更新

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