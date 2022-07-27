高雄茄萣回饋金遭質疑用途不當 區公所：有獲地方共識

高雄無黨籍市議員參選人李柏融近日向茄萣區公所陳情，指「茄萣區台電回饋金審查委員會」今年6千多萬回饋金處理不當，不應用於納骨塔即校園硬體修繕，認此舉有違回饋金使用原則，應舉辦公開說明會，讓更多人參與決議地方用途；區公所回應，回饋金使用有獲審查委員會共識，且用途並不違背原有精神。

李柏融陳情書指，茄萣區台電回饋金審查委員會今年將6千多萬回饋金，大部分用於殯葬處修繕茄萣區納骨塔，及區內5所校園使用，無分毫用在居民身上，剝奪居民權益且有違回饋金的使用目的。

李柏融認為，納骨塔本身就有入塔費收入，且修繕應由市府殯葬處負責，另在地人口流失，學生減少，若要改善硬體設施，可向市府教育局等單位申請，不應挪用回饋金，因此批審查委員會在金錢運用上，不專業又草率。

李更建議，應以居民優先發放每人1千元，剩餘款項再分配在區內建設，才符合回饋金用途。

對此，茄萣區公所回應，回饋金的使用都必須經過審查委員會，且成員包括各里里長、社區理事長等代表地方民意的意見領袖，還有政風人員監督，都經過討論獲得共識，才會執行。

區公所表示，這次會用於修繕納骨塔及區內校園硬體設施，本身也是用於地方，與回饋金用途不相違，且上級單位可挹注的經費有限今年才會決議以此方式來運用經費。