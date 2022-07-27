高雄髒亂民宅清掃前進2樓 1天半清出6.5噸垃圾

高雄三民區透天民宅因堆積雜物未清理淪為鼠窩，環保局今再出動37人4車進入2樓清理，但雜物紙箱堆至天花板。統計昨天至今天中午共清出6.5噸垃圾，仍有一半以上雜物待清理。

高雄市三民區克武路一棟透天民宅因長期不打掃又堆積雜物，孳生老鼠、蟑螂，場面驚悚。三民區公所昨天下午成立指揮所，邀請市府環保局、警察局、消防局、衛生局、社會局、動保處、里辦公室等單位召開應變會議，並於會後前往現場進行相關處置，出動大批人車才清完1樓。

環保局環境衛生管理科長蘇皇信接受中央社記者電訪表示，昨天出動43名清潔隊員、2輛垃圾車、1部資源回收車、1部消毒車清潔整天，才從1樓清出3.5噸廢棄物，其中主要為紙類、寶特瓶、罐頭、廢沙土、廢家具等。今天持續出動37人力4車進入2樓，但雜物紙箱已堆置到天花板，預估至少還有一半雜物還沒清出。

蘇皇信指出，環保局從今天上午至中午共清出2.96噸垃圾，2天共約清出6.5噸，預計會清除至晚間8時，盼能清完2樓，明後天也會持續派人清理。局長張瑞琿上午親自到場觀察時，附近鄰居都很感謝市府即時處理，解決地方一大難題。

蘇皇信說，這棟民宅住戶58歲湯姓男子原本是跟家人同住，但在家人都搬到台北後便獨居在這，之後就開始囤積雜物影響環境，環保局曾在民國103年接獲鄰居檢舉前來處理，但當時狀況還沒這麼誇張。目前湯男已由衛生局和醫生強制後送就醫。

環保局指出，市府已依違反廢棄物清理法規定，從今年3月14日到7月20日告發13件次，累計裁罰金額達新台幣3萬8700元。雖然因民宅屋主住在外縣市聯絡不易，但市府將儘速取得屋主同意，依法進行後續相關清理作業。