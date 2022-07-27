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國軍岡山醫院遭爆漢光演習期間辦歡送會 院方回應了
國軍岡山醫院今天遭爆料指，在漢光演習期間在院內舉辦屆退院長江國超歡送會，還遭控院內人員被動參與，還須繳錢購買上萬元外套作為歡送禮物；對此軍方回應，歡送會辦理時間為午休時間，無怠忽工作及演習流程，另退伍禮物，為部屬自發性行為。
國軍岡山醫院遭爆料指，昨天中午在院內舉辦屆退院長江國超歡送會，還遭控許多院內人員被動參與，還須繳800元購買上萬元外套，作為歡送禮物，由於舉辦歡送會舉辦時間點，正值漢光演習期間，被外界認為觀感不佳。
針對媒體報導，國軍岡山分院回應，前院長江國超已在27日零時退伍，竊於漢關演習期間，將門診到中午12時30分結束，受邀到航空生理訓練中心參加歡送會，過程約半小時，下午就回歸訓練工作，無怠忽工作及演習流程。
另退伍禮物的部分，院方表示，是部屬自發性行為，並非院長要求辦理的歡送活動。
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