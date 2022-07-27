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影／高雄透天厝鼠蟑同窩 清潔人員入內清理遭蟑螂飛撲
高市三民區一棟透天厝因堆積大量雜物未清理，蟑螂、老鼠亂竄，鄰居半年就抓了148隻老鼠。高雄市政府環保局26日起動員40多名清潔人員花5小時，在一就清出4噸垃圾，把2部垃圾車塞得滿滿，今天持續，結果蟑螂飛到清潔人員身上，現場還發現10多隻鼠屍！
這棟透天厝長期不打掃，高市環保局動員大批人力強制清理，清了兩天還沒清完，住屋內的一名康姓男子是屋主親人，環保局經向他的阿姨溝通，同意幫忙康男安置同住的3隻貓，才說動康男就醫。
由於這間透天厝內鼠蟑同窩，鄰居不勝其擾，高市環保局獲報，昨起一連兩天到場清理，昨天從一樓清出4噸垃圾 ，今天再動員4車37人力，進入2樓清理時，發現雜物紙箱已堆到天花板！
清理過程，蟑螂四竄，蟑螂還飛撲到清潔人員身上，環保局為維護鄰近住戶健康，也在屋前水溝、側溝、屋後溝、陰暗潮溼易隱匿處所與防火巷、堆置物髒亂點及騎樓走廊退縮隱蔽等空間，加強使用漂白水清消。
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