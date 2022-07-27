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三地能源高雄AFC智慧儲能案場啟用 助台電穩定電網

中央社／ 高雄27日電

三地能源公司在高雄市三民區設置的灣興儲能案場，也是高雄市首座「AFC智慧儲能系統」，今天起正式加入台電公司的調頻備轉輔助服務（AFC）交易平台，協助台電穩定電網。

三地能源公司位於三民區的AFC智慧儲能系統，今天舉辦啓動儀式，三地能源公司表示，此案場7月初已通過台電能力測試，今天啟動後，將正式加入台電公司的調頻備轉輔助服務（AFC）交易平台。

三地能源公司表示，此次在三民區的灣興儲能案場，使用台達電的儲能系統設備與士林電機共同建置，這不僅是三地能源的第1座AFC智慧儲能系統，也是大高雄地區首座啟動併聯的儲能案場。

三地能源公司指出，AFC儲能設備可協助電力調度，即時升降載，維持系統頻率穩定，避免停電；以高雄灣興儲能案場來說，若台電電網有不穩定狀況，三地能源的儲能櫃可發揮支援長達15分鐘，避免跳電狀況發生。

三地能源公司表示，目前台灣每戶家庭每日平均6度用電量，三民區灣興儲能案場建置容量5MW，可供超過800戶家庭一天用電。

三地能源公司並對中央社記者表示，依台電規範，儲能案場建置容量10MW以上為輸電級案場，10MW以下則為配電級案場，三地能源公司目前全台已取得5個儲能案場，包括2個輸電級、3個配電級，合計共245MW的建置許可。

除了今天啟動的配電級三民區灣興儲能案場，預計今年9月底將再於高雄鳳山及屏東市區各設1個5MW配電案場，在通過台電能力測試後，也將陸續搶進台電電力交易平台的調頻輔助服務（AFC）市場。

此外，高雄鳯山還有1個輸電級案場正在籌辦，建置容量高達170MW，預計2023年第4季上線，備受關注。三地能源公司表示，在鳳山區輸電級案場啟動後，也將接續啟動位於桃園的60MW輸電級案場。

三地能源公司表示，為確保達到台電即時反應的需求，將落實24小時安全監控每個案場，並於高雄總公司成立即時戰情室，作為智慧調度電力主力。

台電 高雄市 桃園

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