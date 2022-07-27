萬安45號登場 高雄這裡模擬飛彈空襲、輻射外洩

今天下午南部「萬安45號」警報大作，拉開演習序幕，除街道人車淨空，這次還在楠梓科技產業園區模擬飛彈攻擊、輻射外洩等居民救災等演練；整體演練情況，大致順暢，流程也在表定時間順利落幕。

飛彈攻擊救災演練，選在楠梓科技產業園區莊敬堂，模擬民宅遭飛彈擊中引發大火，由消防及救護人於接續抵達現場撲滅火勢，並協助大批受困傷患救出送醫；接著，模擬裝載放射性物質的貨車遭空型，導致放射性物質掉落，由消防人員穿起B級防護衣，協助現場輻射汙染排除。

最終演練橋段，則由區公所演練災民收容演練狀況，及模擬防空疏散到管理處地下室避難。今天演習大致順暢，也依序完成各項狀況處置，會後演練講評，市府也期盼，藉萬安演習，讓民眾熟悉相關災害應變，進而提升民眾防災避難意識。