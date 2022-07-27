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屏東電影節開鏡 10組入圍角逐首獎60萬元獎金

中央社／ 屏東縣27日電

屏東電影節以「屏東Come True」為題徵選，有10組團隊在眾多作品初選中脫穎而出，共同角逐首獎獎金60萬元。縣府希望團隊在拍攝期間能感受屏東的美好，為屏東留下珍貴影像作品。

屏東縣政府舉辦第7屆屏東電影節，今年以「屏東Come True」為題徵選，邀請「華燈初上」知名導演連奕琦擔任活動大使，採用劇本投稿方式進行初選，143組參賽團隊中，有10組入圍，每隊將提供駐地拍攝製作經費新台幣10萬元，共同角逐首獎獎金60萬元。

今天開鏡儀式中，縣長潘孟安致詞指出，期望藉由每年舉辦電影節徵件活動，集結來自不同領域的影視工作者別具匠心的靈感，將劇本中的生動對白與人物豐富情感融合在地景色，呈現大家眼裡不一樣的屏東，促進城市行銷。

導演連奕琦則表示，台灣的電影市場包容力很強大，透過縣府提供影音競賽平台，讓電影人多了一個夢工廠。

縣府傳播暨國際事務處指出，歷經1個月徵選期間，共吸引143組團隊參賽，每部劇本各有千秋，評審委員陷入艱難抉擇，最終選出10組優秀劇本，將在屏東進行為期1個月駐地拍攝，最後評審依創意表現手法、故事架構、作品完整度等方向進行綜合評分，頒發「最佳導演獎」、「最佳演員獎」、「最佳剪輯獎」等獎項。

屏東縣政府 電影

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