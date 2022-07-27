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影／金門縣府攜手六福村 打造野生動物保育研究基地

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金門縣野生動物保育研究基地」啟用儀式，由縣長楊鎮浯、立委邱議瑩、縣議員李應文、莊福文化教育基金會董事長賴振融等人共同主持。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣野生動物保育研究基地」啟用儀式，由縣長楊鎮浯、立委邱議瑩、縣議員李應文、莊福文化教育基金會董事長賴振融等人共同主持。記者蔡家蓁／攝影

莊福文教基金會與金門縣政府今天舉行「金門縣野生動物保育研究基地」揭牌儀式，未來這裡將成為研究團隊的研究住宿空間與交流平台，金門縣長楊鎮浯表示，希望能倚重莊福基金會與六福村的經驗，建構金門成為友善環境的生態島，再創觀光新價值。

因過往許多研究團隊遠赴金門時，常苦無住宿和能存放各式精密儀器設備的空間，對常年投入研究的團隊而言，各項駐點所需花費一大負擔，因此基金會與金門縣政府共創保育研究基地，開放動物生態相關團隊申請駐站進行研究工作。

「金門縣野生動物保育研究基地」啟用儀式，今天在金湖鎮陽明二營區舉行，包括楊鎮浯、立委邱議瑩、縣議員李應文、建設處長李有忠、莊福文化教育基金會董事長賴振融、台北市立動物園前園長金仕謙等人都到場出席。

楊鎮浯表示，金門生態資源豐富且得來不易，歐亞水獺、金龜都被列為瀕臨絕種野生動物，縣府近年除進行監測、調查外，亦設置許多生態友善設施，去年度也在埕下營區成立了離島第一座野生動物救傷站，有19個社區也自主參加水獺巡守工作。

他說，金門因位屬離島，許多專業人力、醫療器材及技術等資源相對缺乏，常需仰賴台灣相關單位支援及協助，此次與莊福文教基金會合作，就是希望引進外部力量，提升離島野生動物保育能量。

賴振融則表示，保育研究基地的3大任務，除了開放生態研究團隊駐站，更借助過去基金會與六福村長期累積的動物醫療及環境教育經驗，協助縣府提升當地動物醫療及照養技術，支援野生動物救傷工作，並與產官學研社合作，共同針對金門推動環境教育，增進民眾對當地野生動物保育的重視，守護台灣本土瀕危物種的最前線。

據了解，莊福文教基金會不僅協助新竹縣的野生動物救傷醫療工作，其瀕危物種復育之成果也聞名國內外，未來在野生動物保育研究基地，除了提供駐站研究空間、必要的野生動物救援，更多的重心將放在推廣環境教育課程，如昨天辦理了野生動物病理、救傷及麻醉醫療研習課程，提供獸醫師必要的研習時數，減少在地獸醫師舟車勞頓之苦。

莊福文教基金會董事長賴振融（中）頒發感謝狀給贊助單位。記者蔡家蓁／攝影
莊福文教基金會董事長賴振融（中）頒發感謝狀給贊助單位。記者蔡家蓁／攝影
莊福文教基金會董事長賴振融致詞時表示，保育研究基地除了開放生態研究團隊駐站，更希望協助金門縣提升當地動物醫療及照養技術。記者蔡家蓁／攝影
莊福文教基金會董事長賴振融致詞時表示，保育研究基地除了開放生態研究團隊駐站，更希望協助金門縣提升當地動物醫療及照養技術。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯有信心在縣府、莊福基金會的支持下，讓金門珍貴資產的保育成果，未來也能讓人引以為傲。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯有信心在縣府、莊福基金會的支持下，讓金門珍貴資產的保育成果，未來也能讓人引以為傲。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣野生動物保育研究基地」啟用儀式，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣野生動物保育研究基地」啟用儀式，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

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